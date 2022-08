Liga MX: Cañoneros confiados en salir con buen resultado ante el América

Mazatlán.- Todo está listo para que Mazatlán FC reciba al Club América, en duelo válido de la jornada 11, del Apertura 2022 de la Liga MX.

Los Cañoneros buscarán aprovechar su condición de local, para salir con los tres puntos, ante un América que viene motivado con cinco triunfos al hilo.

En conferencia de prensa, hablaron Néstor Vidrio, Marco Fabián y Nicolás Benedetti, quienes se mostraron motivados para salir con los tres puntos en este encuentro.

Los tres jugadores coinciden en que el rival será de máxima exigencia para los Morados, que necesitan de un triunfo para aumentar sus aspiraciones de liguilla.

"Sabemos que América es un equipo importante, tiene buen plantel, puede dar rotación sin ningún problema. Estamos en casa, y el equipo puede sacar un resultado favorable como un equipo que puede sacar liguilla.

Tenemos la firme convicción de sacar los tres puntos y en casa tenemos que intentar ahogarlos, yo creo que estamos para ganarle al América, aprovechar estas condiciones de localía", expresó Néstor Vidrio.

"Es un torneo muy corto partidos muy seguidos y qué todos estén jugando es bueno, Gabriel ha estado rotando", mencionó el defensor.

Marco Fabián sabe que será un juego complicado, pero es vital para los Cañoneros sacar un buen resultado.

"Estamos conscientes de lo que viene, es un equipo que viene enrachado, pero el calor que el América haya jugado el martes, nos puede jugar a favor.

Creo que estamos para competirle a cualquiera, tenemos que hacer un partido inteligente", expresó Marco.

Fabián expresó que el trabajo es la base para poder cumplir los objetivos en este torneo.

"Podría ser y es parte de lo que tenemos que hacer valer en nuestra casa, no tenemos que confiarnos, tenemos que trabajar el partido.

Queremos cerrar de la mejor manera, tratar de hacer historia con este equipo y buscar lograr los objetivos, en lo personal seguir trabajando. No soy un tipo que se esconda a los retos, es una responsabilidad bonita y más en este equipo que todos nos llevamos muy bien", dijo Fabián.

Nicolás Benedetti sabe que es un partido distinto, sobre todo por su pasado azulcrema.

"Es un partido muy lindo para jugar y más contra un rival como América. Se me acaba el contrato en diciembre, se han escuchado cosas, pero nada concreto, si se da bien y no también.

Vienen en un muy buen plan, va ser un partido entretenido. en la liga mexicana puede ser un partido para cualquiera Ahorita no quiero pensar en si me voy a quedar o no", expresó Benedetti.

"Siento orgulloso, contento, porque quiere decir que he hecho bien las cosas en Mazatlán. Me siento bien, he recuperado mucho de mi fútbol", sentenció Benedetti.

Mazatlán viene de igualar a uno ante FC Juárez en la jornada pasada, para quedar con 11 puntos en el puesto 13, mientras que el América derrotó a media semana, tras golear por 7-0 a Cruz Azul, las Águilas son cuartos en la general con 19 unidades.

Este viernes se miden por quinta vez, en la historia, en tres ha ganado las Águilas, mientras que Mazatlán superó una vez a los de Coapa.