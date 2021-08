Liga MX: Carlos Acevedo asegura que Qatar 2022 es uno de sus más grandes sueños

México.- Una de las grandes revelaciones de la Liga MX en los últimos años sin duda ha sido el joven arquero de Santos Laguna, Carlos Acevedo quien con pocas campañas como el guardián de la cabaña de los de Torreón y como capitán, ahora se siente completamente seguro de solicitar estar en Selección Mexicana.

Día que pasa en la Liga MX, día que Carlos Acevedo es de los jugadores destacados. Su nombre tomó relevancia este pasado fin de semana cuando fue una muralla para Chivas y no les permitió un gol en su enfrentamiento, algo que se ha vuelto una constante con el equipo rojiblanco como con el resto de los clubes.

Ante esa gran actuación ha revelado que se encuentra en un excelente momento como todos lo ven desde hace tiempo y aseguró que no quiere esperar para el Mundial de 2026 y la mandó un mensaje de Gerardo Martino para que lo considere para Qatar 2022 y que no le importaría estar como suplente o aguador pero lo que importa es su presencia en un Mundial.

"Sería un poco mediocre de mi parte que hasta el próximo ciclo mundialista estaría en Selección. Yo tengo eso dentro de mis metas, poder colarme de tercero, de utilero o de lo que sea durante este ciclo mundialista. Hay que ser muy humilde para conseguirlo. Lo tengo en mi lista de deseos y lo tengo claro para poder lograrlo", comentó para TUDN.

Carlos Acevedo sabe que ha hecho las cosas bien en la Liga MX y que ha sido de los relevantes para su equipo, con los que incluso ya disputó su primera final en el pasado torneo ante Cruz Azul pero que lamentablemente perdieron. Aún así Acevedo asegura que no debe bajar los brazos pues la oportunidad llegará para él, primeramente en alguna oportunidad de las Eliminatorias.

Carlos Acevedo pide una oportunidad en Selección Mexicana | Foto: Jam Media

"Mi sueño es que cada vez que haya convocatoria, es ver mi nombre. No ha estado, pero a mí me motiva eso para seguir mejorando. Me gusta preguntarle a gente de experiencia para mejorar esos detalles, quiero pulir esos detalles para poder representar a México", agregó el mexicano.

En las más recientes convocatorias para la Selección Mexicana los arqueros llamados por Gerardo Martino ya son de elevada edad, casos de Guillermo Ochoa que de no pasar nada extraño estaría en su quinto mundial en Qatar 2022, otro veterano es Alfredo Talavera, Jonathan Orozco y Rodolfo Cota, todos arqueros confiables pero con una edad muy alta y quizá se le pueda abrir la posibilidad de estar en Selección dentro de poco.

Carlos Acevedo debutó en la Liga MX en el 2016m jugando a penas un partido completo, luego de eso vinieron torneos en Segunda división. Fue hasta el Clausura 2018 cuando inició a tener más actividad hasta que se hizo de la titularidad y no la ha soltado desde entonces.