Liga MX: Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna feliz por vivir su momento

De regreso en el campamento albiverde, luego de cumplir satisfactoriamente sus compromisos con la Selección Mexicana, el portero de los Guerreros del Santos Laguna, Carlos Acevedo expresó su sentir sobre la experiencia que vivió al haber defendido el arco del Tricolor en el Estadio Corona.

“Antes que nada no me queda más que agradecer a la afición que fue a apoyar al Estadio Corona. Claro que sentí esa vibra positiva tanto para el equipo como para mí, pero hablando sobre mi persona, me quedo con la experiencia de haber vivido un partido de Selección Mexicana en mi casa y con mi gente. Agradecerles a todas esas personas que estuvieron coreando mi nombre”, expuso.

En cuanto a su concentración con el Tricolor, el cancerbero manifestó sentirse muy contento y feliz por la experiencia. “Muchos días en los que estuvimos concentrados en el CAR, entrenando al máximo, y preparándonos para los partidos amistosos que tuvimos. Con mucha ilusión y con todo el trabajo. Muy contento también de reportar con Santos Laguna”.

Además, su experiencia en Selección Mexicana fue de mucho aprendizaje “de las experiencias que han tenido y sobre todo estar en el plantel, me llena de mucha ilusión. Me siento muy motivado y muy contento por haber vivido esta experiencia. Necesito trabajar para que sean muchas más”.