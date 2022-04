Liga MX: Carlos Acevedo se enfoca en lograr clasificación con Santos y no piensa en Selección Mexicana

David Medrano reveló esta semana los nombres de algunos jugadores que integrarán la convocatoria de la Selección Mexicana para el partido amistoso ante Guatemala el próximo miércoles 27 de abril. Entre ellos se encuentra Carlos Acevedo, portero de Santos y quien ha sido señalado como sucesor de Guillermo Ochoa en el arco.

Sin embargo, el joven guardameta de momento no se concentra en un posible llamado al Tri, sino en lograr la clasificación a la fase final del Clausura 2022. Con la derrota ante Mazatlán en la Jornada 15, Santos quedó fuera de zona de repechaje y para Acevedo esa es la principal preocupación de momento.

"Me ilusiona y me llena de orgullo. Contento por estar sonando en el radar. Hasta que no se haga algo oficial o reciba algo, hasta entonces lo tomaré con mucho gusto y qué mejor que celebrar con un triunfo, eso sería espectacular", declaró Acevedo en conferencia de prensa.

Sobre la situación de Santos en el Clausura 2022, el portero lamentó los resultados recientes y consideró que no habían hecho tan malos partidos para sumar solo un punto de los últimos 9 que disputaron. No obstante, señaló que no pueden quedarse en el lamento pues ya no tienen margen de error en las dos últimas jornadas de fase regular.

"A partir de esta jornada da inicio nuestra reclasificación, porque la realidad es que si no sumamos las tres unidades frente a los esmeraldas, quedaremos fuera del torneo. Estamos enfocados en León, en hacer lo que el Cuerpo Técnico nos pide, así que tenemos esta nueva oportunidad", señaló el guardameta.

Santos recibirá en Torreón al León el próximo domingo 24 de abril dentro de la Jornada 16 del Clausura 2022. Posteriormente, cerrará la fase regular como visitante contra Atlético San Luis. No obstante, si no ganan ante la Fiera, llegarán eliminados al partido contra los potosinos.