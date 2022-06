Liga MX: Carlos Acevedo se incorpora a la pretemporada de Santos Laguna

El portero Carlos Acevedo ya se integro a la pretemporada de Santos Laguna previo al torneo Apertura 2022 de la Liga MX. El arquero viene de jugar la Nations League con la Selección Mexicana.

Carlos Acevedo es consciente que este torneo será de suma importancia para el en sus ambiciones este año en busca de poder colarse en la lista final de Gerardo Martino para el Mundial de Qatar 2022.

Durante el partido de México ante Surinam, Carlos Acevedo fue de los más vitoreados por los aficionados y no le queda más que agradecer el apoyo a la gente de Torreón.

"No me queda más que agradecer a la afición que fue al estadio, que apoyó, obviamente que sentí esa vibra positiva hacia mi persona y hacia el equipo también, pero personalmente me quedo con esa experiencia de haber vivido un partido de selección mexicana en mi casa, con mi gente, encima con una buena actuación del equipo y un triunfo que hace que se disfrute de mejor manera”, afirmó.

Acevedo quiere mejorar mucho este torneo para poder aportar grandes cosas para Santos Laguna en el torneo Apertura 2022.

"Seguir trabajando, quedan muchos meses, mucho tiempo, muchos partidos para seguir peleando por un lugar, yo voy a trabajar al máximo para poder estar y creo que lo que sigue hoy es Santos, hacer buenos partidos y cerrar bien la pretemporada”, expresó.

El arquero mexicano asegura que ya no les queda hablar de más previo a un torneo, donde por lo general se promete un campeonato a los aficionados, solo queda más que trabajar más fuerte día a día en los entrenamientos.

"Como aficionados y uno como jugador ya estamos cansados de hablar bonito, de las palabras, hoy es trabajar y demostrarlo dentro del campo y en los entrenamientos para tener un buen rendimiento”, finalizó.