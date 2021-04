Liga MX: Carlos González acepta que le ha costado adaptarse a Tigres

El delantero paraguayo, Carlos González, confesó que ha batallado para adaptarse al modo de juego de los Tigres de la UANL y al de Ricardo Ferretti. González no ha llegado a hacer la dupla letal que se esperaba con Andre Pierre-Gignac y solo suman cinco goles entre ambos atacantes en este torneo Clausura 2021 de la Liga MX.

González se fue en blanco este domingo en el empate de su ex equipo, los Pumas de la UNAM, en duelo correspondiente de la jornada 15 de la Liga MX.

En entrevsta para Récord, el paraguayo declaró que no le ha sido facíl adaptarse al sistema de juego de los Tigres de la UANL en este torneo Clausura.

“No es lo mismo verlos (a Tigres) jugar que jugar con ellos, pero estoy muy contento y hay que tener paciencia, ser perseverante porque ya va a tocar mi momento; sé que la afición de Tigres es muy exigente y hay críticas, pero llegará mi momento”, dijo a RÉCORD.

El paraguayo aseguró que Tuca Ferretti le ha dado la confianza para mantenerse como titular con los Tigres, es por ello que se siente en deuda con el estratega brasileño en este torneo Clausura.

"El es una de las personas que siempre me ha insistido, que siempre quiso contar conmigo y por muchos motivos no se había dado, pero ahora se pudo dar y por supuesto que desde que he llegado me ha dado confianza.

Carlos González acumula 3 goles en este certamen con los Tigres, una cifra muy baja para calidad que mostró el paraguayo en su paso por los Pumas de la UNAM.