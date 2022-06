Liga MX: Carlos González aseguró que tomó la mejor decisión al firmar con Toluca

El delantero paraguayo Carlos González consideró que la presencia de jugadores que ya conoce, como Leo Fernández, y su firme compromiso de mostrarse en su etapa con los Diablos Rojos del Toluca, serán factores que permitan adaptarse pronto y aportar en un plantel que se ha armado para conseguir cosas importantes en el Apertura 2022 de la Liga MX, por eso aseguró que en su mente está conseguir una revancha deportiva.

“Me han recibido bastante bien. Sabemos que hay un plus aparte por el tema de la altura, que siempre influye un poquito, pero esto es día a día. Cada vez uno se va sintiendo mejor. Sé que se hablado mucho, se hizo un poco largo este tema, se han barajado algunos nombres, pero uno sabía siempre que siempre estuvo esta posibilidad en mi carrera y que yo lo estaba viendo discretamente. Creo que tomé la mejor decisión de estar acá”, subrayó.

Reiteró que su compromiso es presentar su mejor versión, luego de que en Tigres no tuvo la oportunidad de lograrlo. “Todos me conocen, saben lo que uno ha hecho acá en el futbol mexicano, por algo también había llegado a Tigres. La tranquilidad que me deja a mí es que uno dejó todo siempre. En el futbol a veces no te salen las cosas como uno quiere, pero también sabemos que tenía una figura enfrente que quieras o no uno se ha adaptado a eso, no ha sido fácil, uno siempre quiere jugar, demostrar y a veces no te alcanza”.

Por eso buscará una revancha deportiva, “sabiendo que tengo a un cuerpo técnico que me conoce. Tengo compañeros que me conocen, que saben la virtud que tiene uno y uno espera aprovechar eso. Sé que el equipo se preparó, sé que va a dar de qué hablar y uno está con la convicción de demostrar de qué uno está hecho. Creo que acá no hay margen de error, uno sabe a qué vino y solo es compromiso. Como todo delantero, entregar todo y ojalá que todos los objetivos y metas que el club está trazando los podamos conseguir en conjunto”.