Liga MX: Carlos González deja ver la lesión que le dejó fuera de su juego con Tigres

Nuevo León.- Minutos antes de Tigres vs América del pasado sábado, Miguel Herrera recibió una mala noticia sobre Carlos González y es que el delantero sufrió una inesperada lesión que le dejó fuera de la convocatoria, se habló de un problema en su pierna derecha que ahora el mismo jugador ha revelado a través de un video acabando con las especulaciones sobre su ausencia.

Fue a través de su cuenta de Instagram en donde el delantero de Tigres compartió este lunes que se presentó a las instalaciones del equipo en donde y mediante un video de unos segundos puede verse la zona afectada que es la parte externa de su muslo derecho, donde un hematoma bastante considerable en tamaño que le era cubierto con un vendaje especial para poder realizar sus ejercicios y no detener su recuperación.

De momento Tigres no ha emitido un parte médico de la situación de Carlos González pero debido a la lesión podría suceder que este sábado no tenga acción por precaución ya que apenas inició su proceso de recuperación. Aunque tambien existe la posibilidad de que pueda estar listo si no hay problemas graves sobre su lesión. Por ahora el futbolista se concentra en regresar en su mejor forma de cara a la Liguilla.

La lesión de Charli Rodríguez | Foto: Captura

Pero Tigres no tendrá un fin de semana sencillo y es que se han convertido en un hospital, en caso de que González no se recupere se unirán con Luis Rodríguez quien ha sido baja desde hace algunas semanas por un tema de tendones, mismo que sufre Diego Reyes quien no vio acción este fin de semana. La lista sigue con Igor Lichnovsky quien tiene un desgarre del aductor, por si fuera poco no contará con Guido Pizarro quien fue expulsado en su duelo ante América.

Los felinos han tenido un par de partidos más que complicados, vienen de dos derrotas ante equipos que le dieron una sorpresa, Necaxa y América quienes además les han dejado en cero a la mejor delantera del Clausura 2022 lo que ya comienza a preocupar de cara al inicio de la Liguilla. Tigres tendrá un cierre de temporada ante Atlas en donde esperan sacar los 3 puntos para poder llegar con un animo diferente.