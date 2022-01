Liga MX: Carlos González es captado cantando el himno de Pumas y afición de Tigres le reclama

México.- La muestra más pura de amor que tiene Carlos González por la institución de Pumas quedó demostrada previo al inicio del partido de este domingo y es que el paraguayo a pesar de estar jugando para Tigres se tomó el tiempo para cantar el himno de Pumas a la par que el equipo de la CDMX, para su mala fortuna lo hizo ya en la banca y las cámaras lo captaron y aunque pareciera ser un simple acto de cariño, para la afición de Tigres no ha sido nada más que una fuerte traición pues consideran que no debería hacer algo así.

Las imágenes que ya han circulado por las redes sociales se puede ver al jugador colocándose la casaca de entrenamiento para poder estar en la banca, justo en ese momento se escucha por el sonido local el himno de Pumas y muy tranquilo Charly González lo canta, todo esto mientras bromea junto a sus compañeros de equipo. Todo eso dura segundos pero fue suficiente para hacerse de algunos enemigos en las redes y la mayoría de sus mismos aficionados.

Luego de eso se tomó el tiempo para ir a la banca de Pumas y saludar a los compañeros y Andrés Lillini quien los guio en el último torneo de Liga MX con Pumas. Mientras todo eso pasada en CU, en las redes la gran cantidad de mensajes para Carlos González criticándolo eran impresionantes, desde los que lo vieron mal, los que le defendieron pues saben que tiene un gran cariño por Pumas y lo que de plano no ven para nada bien lo que hizo al punto de pedirle que se vaya del equipo.

Afición mostró su enojo por la acción de Carlos González de cantar el himno de Pumas | Foto: Captura

"Se tiene que ir Carlos González, si o si no merece estar en Tigres", "Pues nos quedamos así con ese mugrero de jugadores super friazos a menos de días de cerrar el mercado de fichajes", "Nomas esta temporada y se va, No se preocupen", "Ojala que la emoción que traía se haya quedado ahí en el estadio y que no regrese nunca más", y así se repiten los mensajes contra el paraguayo que no ha podido ganarse un lugar en Tigres.

Carlos González suma con esta su tercer torneo en la Liga MX con Tigres, en los últimos dos ha sido un hombre de mucha importancia para Ricardo Ferretti quien fue el que llevó y para Miguel Herrera ya que de los 17 juegos de fase regular jugo 16 y 15 respectivamente, aunque tuvo más titularidades con Tuca llegando a 14 por 10 del Piojo. Incluso marcó 4 goles con el brasileño y solo 3 con el nacional. González a pesar de esos números no ha podido ganarse a la afición de Tigres y ahora será mucho más complicado que pueda tener su cariño.