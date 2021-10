Liga MX: Carlos Hermosillo explota por la convocatoria de Funes Mori a Selección y lo llama "fallas Mori"

México.- Lo dice una voz autorizada en la Liga MX, se trata de Carlos Hermosillo quien dejó claro que el llamado de Rogelio Funes Mori a la Selección Mexicana es algo erróneo pues la está quitando el lugar a un jugador mexicano que viene haciendo bien las cosas y eso molesta al exdelantero.

Hermosillo quien ha dejado claro que los naturalizados en la Selección Mexicana no son de su agrado a menos que aporten algo más que los mexicanos, pero en el caso del delantero de Rayados no se ha cansado de señalarle sus errores en la más recientes convocatorias por lo que para esta se le fue con todo y hasta le cambió el apellido a Rogelio "Fallas" Mori.

"La gente dice Funes Mori, es que no hay otro. Pues si, no va haber otro porque no le dan la oportunidad, pero tiene que hacer un recambio. Yo digo, ¿por qué Funes Mori, por qué "Fallas" Mori? si tenemos a Santiago Giménez al Mudo Aguirre de Santos, tenemos muchos jóvenes. ¿Por qué no les dan la oportunidad", comentó para RÉCORD.

Pero a pesar de que no le gusta para la Selección su aceptó que dentro de la Liga MX es uno de los mejores jugadores para Rayados, pero que en el equipo mexicano no ha marcado diferencia alguna respecto a los otros delanteros contra los que podría competir.

En 3 partidos en Eliminatoria con México, Funes Mori no ha marcado gol | Foto: Jam Media

"Es un gran jugador para la Liga MX. Que bueno que se nacionalizó, que bueno que le interesa nuestro país, pero es como con los extranjeros que llegan a tu equipo, tiene que hacer más de lo que tú hacer para que puedan jugar y Funes Mori no hace más, es uno más", sentenció Hermosillo.

Incluso reveló que si pudiera tener a un extranjero en Selección de la Liga MX elegiría a André-Pierre Gignac quien ha dado de que hablar desde su llegada al futbol mexicano y que ha demostrado que si puede ser el hombre que marque diferencia para todos en una selección.

Este jueves la Selección Mexicana se enfrentará ante Canadá en el 4to partido de las Eliminatorias rumbo a Qatar, y posiblemente se vea a Funes Mori en el campo para intentar demostrar su gran talento en la delantera.