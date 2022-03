Liga MX: Carlos Moreno aseguró que Pachuca no quedó satisfecho con su duelo amistoso

México.- Pachuca y Tigres se vieron las caras en Texas el pasado sábado 26 de marzo en un duelo amistoso creado para que los equipos no perdieran el ritmo de competencia, ahora que la Liga MX paró por la fecha FIFA. El resultado del partido se lo llevó Tigres con un 2-1 y aunque pareciera que el marcador no importara en Pachuca si dolió más de lo esperado pues saben que la excelencia debe darse en todo momento o al menos así lo aseguró Carlos Moreno, portero de los Tuzos quien reveló que el equipo no quedó contento con el resultado del partido.

Tras las acciones del fin de semana, el guardameta suplente de Pachuca y quien tuvo minutos en el amistoso aseguró que este partido les sirvió para aprender más y trabajar como grupo pero que la derrota no era algo que estuviera en sus planes pues pensaban en ganar y seguir con su racha positiva, incluso aseguró que el grupo no se fue satisfecho con el resultado, pero ahora solo queda esperar la Liga MX para retomar el camino.

"Lamentablemente no se dio el resultado, nos vamos tranquilos pero no satisfechos, por que evidentemente una derrota nunca te deja satisfecho, pero consientes de que tenemos que seguir creciendo como equipo, tenemos que seguir mejorando y consiente de que lo importante el sábado los puntos en la Liga (MX), dijo el arquero número 25 de los Tuzos del Pachuca.

Pachuca no quedó satisfecho con su duelo amistoso | Foto: Captura

A pesar de todo reconoció el gran gesto de Guillermo Almada para darle la oportunidad a todos los jugadores de tener minutos, pues como en su caso en la Liga MX no ha podido jugar un solo minuto ya que tiene a Oscar Ustari por delante quien ha hecho un gran torneo y además es uno de los inamovibles del entrenador charrúa. "Es lo positivo que sacamos, muchos del plantel que pudimos ganar minutos afortunadamente y que para algunos son de oro, pero lo importante es seguir creciendo como equipo", dijo el jugador

Ahora Pachuca regresó a México para seguir con su preparación para su siguiente partido que será el fin de semana cuando visite a Santos. De igual forma como parte de un duelo reprogramado de la Jornada 9 tambien se jugará dentro de unos días y será ante Tigres de nuevo en donde podrán tener la venganza para poder confirmar su liderato y de paso casi estar asegurando su liderato.

Los Tuzos son lideres de la Liga MX con 25 puntos y está muy cerca de lograr su calificación a la fase final para al menos no perder la posibilidad de salir de los primeros 12, pero para la Liguilla Directa podría ser dentro de un par de partidos para asegurar totalmente su pase y prepararse para la lucha por el título.