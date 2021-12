Liga MX: Carlos Reinoso afirma que no quería jugar en el América

La leyenda viviente Carlos Reinoso recuerda su llegada al futbol mexicano con las Águilas del América como si fuera ayer y confiesa que al inicio se negaba en emigrar al futbol mexicano por el gran desconocimiento en su país de nuestro balompié.

"Yo no quería jugar en el América, me quería ir en cuanto llegué. Yo quería jugar en el Santos con Pelé porque me querían comprar en esa época. Se salía muy poco del país al futbol extranjero, Europa estaba cerrado para nosotros y en Sudamérica si no ibas a River, Boca, Peñarol o alguno grande de Brasil, te decían que para qué salías", rememoró.

Reinoso asegura que uno de sus objetivos era llegar al Santos de Brasil para jugar al lado del historico Pelé, pero el destino lo llevo a las filas de las Aguilas del América de la Primera División de México.

"Yo iba a jugar en el Santos de Brasil con Pelé, jugamos un pentagonal y le ganamos 4-3 precisamente a Santos en un partidazo, yo hice un gol muy bonito de último minuto. Justo el América fue a ese torneo y así fue como llegué aquí, pero yo no quería estar en México, mi sueño era estar con Pelé".

El chileno señala que su etapa como futbolista todos jugaban con más garra y más ganas, a comparación del futbol actual en América.

"Me molesta cuando hablan de 'aquellas épocas' y nos pintan como unos lentos, me da mucho coraje. Nosotros sí jugábamos con ganas, nos peleábamos, ahora si hay una bronca te demandan todos, el gobierno, asociaciones y todos. Lo de ahora ya es muy fácil, el futbol de antes era en serio, yo tengo 18 operaciones de patadas, nos madreábamos. Terminaba el juego y quedabas de verte en los vestidores para pelearte, hasta con los compañeros en los vestidores", expuso.