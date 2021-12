Liga MX: Carlos Reinoso se mostró en desacuerdo con la decisión que tomaron las Águilas con Sebastián Córdova

El experimentado ex estratega y leyenda del Club América, Carlos Reinoso, asegura que es una mala decisión vender a Sebastián Córdova a los Tigres de la UANL, ya que es uno de los jugadores más destacados en el futbol mexicano.

"A título personal yo no lo hubiera vendido nunca, nunca, es un chico nacido en el América con unas condiciones bárbaras, yo no estoy de acuerdo con que la gente diga que es 'pecho frío', que no está para jugar, que aporta muy poco.

Para Reinoso, Córdova es unas de las grandes figuras que esta en estos momentos en la Liga MX, ya que ha sido una constante en la Primera División y en la Selección Mexicana ganando la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Un chico que a los 24 años ya llegó a la Selección Mexicana, jugó en la Olímpica, es porque tiene condiciones, si no, no lo llevarían a la Selección Mexicana. Es un gusto personal, creo que no debiera salir", mencionó el 'Maestro' durante un programa de TUDN.

Sebastián Córdova esta a solo un paso de firmar su próximo contrato con Tigres de la UANL la siguiente semana. Según informes, el mediocampista mexicano estaría firmando su contrato con los felinos el martes.

El habilidoso mediocampista estaría incorporándose a las filas de los Tigres de la UANL con Miguel Herrera, con quien ya estuvo en las Águilas del América cuando el estratega estaba al mando.

Sebastián Córdova disputó un total de 13 partidos (nueve de ellos lo hizo como titular) y anotó tres goles con el América. Cabe destacar que el Guard1anes 2020 fue el torneo en el que el '10' sumó más minutos con un total de mil 316.