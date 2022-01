Liga MX: Carlos Rodríguez revela breve mensaje que ilusiona a la afición de Cruz Azul

Ciudad de México.- Carlos Rodríguez se transforma en el quinto futbolista que reforzará a la Máquina de Cruz Azul en este Grita México Clausura 2022 de la Liga MX. Por medio de un video el club dio la bienvenida al exjugador de Rayados de Monterrey durante este 6 de enero.

"Mexicano. Mediocampista. Crack. ¡Señoras y señores! ¡Charly Rodrígiuez es de La Máquina!", escribió el cuadro cementero en sus redes sociales, En dicho videoclip proyecta grandes momentos de "Charly" Rodríguez en la Liga MX, cuando representaba a los regios.

Ahora en este 2022 su seguimiento en la Primera División continuará en la Capital del país. Vestirá los colores de la Máquina sobre el mediocampo. Hará equipo junto a Rafael Baca, Ignacio Rivero y Uriel Antuna en dicha zona tras la salida de Yoshimar Yotún, Walter Montoya y Luis Romo.

El nacido en San Nicolás de los Garza formó parte del intercambio con el Ahomense (Romo). Durante sus 25 años jugará en su segundo equipo de la Liga MX. Tras la confirmación de su llegada a la institución de La Noria el mexicano presumió su felicidad por medio de sus redes, ilusionando al club de fans de Cruz Azul.

Carlos Rodríguez con los colores de Cruz Azul

Twitter Carlos Rodríguez

"Vamos por todo. Orgulloso y muy ilusionado de llegar a esta gran institución", escribió Carlos Rodríguez, donde incluye una fotografía ya con los colores del Azul. Incluso su compatriota Rodolfo Pizarro, nuevo jugador de Rayados de Monterrey, reaccionó a su posteo, deseándole el mayor de los éxitos en este Clausura 2022.

SE DESPIDIÓ DE RAYADOS DE MONTERREY

"Charly" Rodríguez lanzó un comunicado para la afición de su exequipo. Expresó sus sentimientos mientras dio las gracias a Monterrey, equipo que confió en el durante cuatro años en la Primera División y con quien ganó cuatro títulos durante su presentación; Dos Concachampions (2019 y 2021) una Copa MX (2020) y una Liga MX (2019).

Carlos Rodríguez se despidió de Rayados

Instagram charlyrdz97

"Hoy toca despedirme del club que he amado desde que era niño; Del club y la ciudad que me han dado todo. A veces hay que tomar decisiones difíciles y créanme que salir de Rayados ha sido la decisión más díficil que he afrontado en mi carrera. Me voy feliz por haber aportado estrellas a este escudo, lo cual era un sueño y meta para mí desde pequeño y que, con la ayuda de Dios, pude cumplir", agradeció Carlos Rodríguez.

