Liga MX: Carlos Rodríguez superó exámenes médicos y firmó contrato con Cruz Azul

Ciudad de México.- Carlos Rodríguez llegó a la CDMX por la noche del domingo 2 de enero. El volante de 25 años se despidió de la institución de Rayados de Monterrey para pensar de lleno en lo que será su nueva etapa en la Liga MX; Vestir los colores de la Máquina de Cruz Azul para este Grita México C2022.

El elemento celeste fue recibido por los medios y distintos aficionados celestes. "Charly" Rodríguez utilizó la chamarra oficial del club en el interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde aseguró que se decidió por el nueve veces campeón por sentirse arropado.

"La gente de Cruz Azul demostró una gran confianza desde que hablaron conmigo, el apoyo que me dieron de manera personal, me sentí arropado y no me equivoqué de venir a la Capital", externo Rodríguez mientras caminó por los pasillos del Aeropuerto junto con varios fanáticos que solicitaron una foto con el nuevo refuerzo celeste.

"Vengo a un equipo muy grande, muy importante para todo México, estoy muy contento, muy ilusionado con las metas claras y con las ganas de aportar al grupo", complementó el nativo de San Nicolás de los Garza antes de cumplir con los exámenes médicos y físicos pertinentes, previo a conocer la instalaciones de La Noria.

FIRMÓ CONTRATO CON LA MÁQUINA

Carlos Rodríguez realizó las exámenes médicos en un hospital de la Ciudad de México. Aprobó cada uno de ellos de forma satisfactoria. Posteriormente acudió a La Noria, donde firmó su nuevo contrato que lo ligará como el siguiente refuerzo de la organización capitalina por los próximos cuatro años.

"Charly" Rodríguez se convierte en el quinto elemento que fortalecerá el grupo de la Máquina de Cruz Azul para el Clausura 2022. Se prevé que el día martes sea anunciado junto a Erik Lira. El exjugador de Pumas también firmó su convenio este mismo lunes.

El mexicano hará labores ofensivos y defensivos. Continuará en la Liga MX ahora con la escuadra cementera, después de vestir los colores de Rayados de Monterrey durante cinco temporadas, divididos en una periodización y en su segunda etapa hilo cuatro años de colaboración, donde ganó un título liguero, una Concachampions, una Copa MX y obtuvo un tercer lugar en el Mundial de Clubes.

