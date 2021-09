Liga MX: Carlos Salcedo aceptó que se ha equivocado con su actitud en la Selección Mexicana

El defensa de los Tigres de la UANL, Carlos Salcedo, asegura que su actitud no ha sido la correcta en la Selección Mexicana y que decir últimamente en su club con su DT, Miguel Herrera en el AP2021.

En entrevista con Multimedios Deportes, el zaguero de Tigres también ha aprendido a controlarse, tras el problema que tuvo con Jorge Theiler, auxiliar de Gerardo Martino.

“Yo la cagué y he aprendido a no hacer eso y a controlarme. Aprendí de ese roce que tuve en la Selección. Hablé con Jorge (Thieler), hablamos muy tranquilos y me dijo ‘para mí quedó ahí’.

Salcedo sabe que todo el peso caera sobre él por sus malas decisiones que ha tomado en el conjunto nacional.

"Ya las represalias que yo tenga las tomo y no tomo nada contra mí porque yo sé que la regué. Yo sabía que no me iban a hablar y lo acepto".

"Yo soy una persona con criterio y sé que me equivoqué”, afirmó Salcedo previo a jugar la jornada 10 este fin de semana con Tigres de la UANL.

Por último, Carlos Salcedo asegura que en el Clásico Regio al salir de cambio no se molesto ccon Miguel Herrera, fue más un arranque desafortunado.

“No fue nada en contra de él, mi enojo en ese momento fue que en una jugada que no era de amarilla y que no era ni siquiera faul me condicionaron”, afirmó.