Liga MX: Carlos Salcedo declaró que le quedaba un año de contrato en Tigres y no le ofrecieron continuar

Carlos Salcedo probó las mieles del éxito en su estancia con los Tigres de la UANL bajo las órdenes de Ricardo Ferreti, quien les dio 10 títulos oficiales entre el 2011 hasta el 2020, de los cuales cinco trofeos de la Liga MX, uno de Copa MX, tres Campeón de Campeones y una Liga de Campeones de la Concacaf.

Precisamente, en dos ocasiones, Salcedo estuvo presente en la conquista del Clausura 2019 y la Concachampions 2020, que les dio el boleto al Mundial de Clubes de la FIFA, donde quedaron en segundo lugar tras caer en la final ante el Bayern Múnich.

Sin embargo, el “Tuca” abandonó a los de San Nicolás de los Garza para firmar como el nuevo estratega de los Bravos del FC Juárez, por lo que el panorama cambió para Salcido -quien ahora forma parte del Toronto FC de la MLS- y acusó a la directiva encabezada por Mauricio Culebro por los tratos recibidos.

“No lo esperaba. No había tenido ningún acercamiento y todo pasó rápido. En Tigres me quedaba un año de contrato y nunca me ofrecieron un acuerdo. La directiva pasada me había prometido una cosa y esta era otra. Yo ya tenía que pensar en un plan B", declaró para el portal Marca Claro.

Tras su salida del cuadro norteño, Igor Lichnovsky arribó procedente del Cruz Azul para ocupar su lugar en el esquema dirigido por Miguel Herrera. Solo el tiempo dirá si la salida de Carlos Salido haya sido la mejor opción para él y para Tigres.