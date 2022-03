Liga MX: Carlos Salcedo develó que Tigres no le ofreció permanecer en el equipo

Nuevo León, Monterrey.- Carlos Salcedo empezó el Grita México Clausura 2022 de la Liga MX portando los colores de Tigres UANL, inclusive marcó el primer tanto del club en este semestre, sin embargo su continuidad no siguió adelante tras darse a conocer que podría emigrar tanto en Brasil como en Estados Unidos; al final se decidió por la MLS tras el interés de Toronto FC.

Tras varias temporadas en la institución de los felinos el "Titan" reveló en entrevista para la cadena Marca Claro que su presencia en el club no era segura, ya que no veía cercana una posible renovación, aspecto que lo hizo buscar otros planes por riesgo a quedarse sin equipo.

"Fue algo que no me lo esperaba, porque no había tenido ningún acercamiento y todo pasó rápido. En Tigres me quedaba un año de contrato y nunca me ofrecieron seguir", continuó Salcedo "Esta directiva era otra y tenía que jugar de junio a diciembre, pero también era difícil para mí y tenía que pensar en un Plan B".

MLS TUVO UN CRECIMIENTO FUTBOLÍSTICO

Carlos Salcedo aseguró que el torneo de futbol de los Estados Unidos ha aumentado de nivel en los últimos años, señalando aquella final de la Copa Oro donde la selección de USA venció a México contando con múltiples jugadores del torneo local.

"Los jugadores vienen a querer hacer bien las cosas, entonces es algo que no es casualidad. Demeritar la MLS cuando tristemente nos ganaron una final con jugadores solo de la Liga, me parece que algo va mejorando, pero nos cuesta reconocer su valor", señaló.

SUEÑA CON VOLVER AL TRICOLOR

Tras varios problemas que tuvo con la actual directiva de la Selección Mexicana el defensa central dejó de recibir los llamados al Tricolor, sin embargo afirmó que hará lo posible por volver al combinado nacional para obtener el lugar que dejó vacante en el grupo que dirige Gerardo Martino.

"Me encantaría regresar a la Selección Mexicana, sé que tengo que trabajar, futbolísticamente, me siento bien trabajado a nivel de Europa. Si no llega tampoco puedo bajar los brazos. He tenido un lugar en esa selección y por mis cosas le abrí la puerta a alguien más, pero ahora quiero regresar a tener ese lugar", finalizó.

Carlos Salcedo volvió a México después de jugar en el viejo continente, en Italia y Alemania, respectivamente. Vistió los colores de Tigres UANL desde el Clausura 2019 hasta el torneo actual C2022. Actualmente forma parte de la MLS para el Toronto FC.

