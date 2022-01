Liga MX: Carlos Salcedo recibe ofertas de dos grandes del futbol brasileño

Nuevo León.- Le sales más "novias" a Carlos Salcedo pero ahora llegan desde Brasil, en las últimas horas el nombre del "Titán" ha sido repetido en múltiples ocasiones en el Brasilerao en donde todo apunta que tendría un par de ofertas para ir a jugar a Sudamérica. Los interesados son Flamengo y Palmeiras, el equipo campeón de la última Copa Libertadores y que en febrero jugará el Mundial de Clubes.

De acuerdo con los reporteros de TUDN, Erick López y Álvaro Cruz, ya hay en la mesa dos ofertas formales para el mexicano, ya solo sería cuestión de él decidir que equipo le conviene más. Inclusive tambien revelaron que no hay impedimento alguno para que Carlos Salcedo deje la Liga MX ya que el jugador habría comunicado que no importa si le bajan el sueldo, aún así estaría interesado en llegar a Brasil.

Por el momento todo se mantiene normal, en Tigres no han mencionado nada, al igual que el jugador, solo es cuestión de tiempo para que se revele algo oficial. De acuerdo con el sitio especializado de Transfermarkt el contrato de Carlos Salcedo finalizar el 31 de diciembre de 2022 por lo que este año queda libre, y a mediados de años ya podría comenzar a negociar con otros clubes, aunque para dejarle un beneficio a Tigres podría irse antes de que eso pase.

Carlos Salcedo podría dejar la Liga MX para ir a Brasil | Foto: Jam Media

Aficionados de Brasil ya se han proclamado con la noticia, especialmente los de los equipos involucrados y en su mayoría están teniendo gran aceptación por lo que su llegada no sería mal vista y podría alentar al mexicano a dejar la Liga MX. Pero no hay que olvidar que no son las únicas posibilidades que tiene, recientemente se han dado a conocer interés del Trabzonspor y el Porto, este último que ya conoce lo que es tener jugadores mexicanos, además de que podría cumplir el sueño de ir de nuevo a Europa.

Carlos Salcedo por ahora se recupera de un contagio de Covid-19 y podría estar volviendo a la actividad este miércoles 12 de enero en caso de que ya esté libre, ya que en su club se presentaron hasta 12 casos positivos. En la Liga MX tambien tuvo algunos rumores con ir a América pero solo fue eso, y no se habló más de ese tema.