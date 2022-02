Liga MX: Carlos Salcedo se engancha con aficionado que celebró su salida de Tigres

México.- Este sábado Tigres se metió a la casa de Chivas y con un duelo bastante sencillo pudieron sacar una victoria más en el Clausura 2022, y la tercera consecutiva que curiosamente se dieron desde que Carlos Salcedo ya no juega para los felinos por lo que se pensó que el "mal" del equipo se fue una vez que el central fue anunciado con el Toronto de la MLS. Fue tanta la alegría que un aficionado no dudó en compartir su pensamiento en Twitter sin pensar que el jugador le respondería.

"3 Partidos sin Carlos Salcedo, 3 triunfos de Tigres, datos no opiniones", se lee en al publicación. Desde que se hizo viral más de 1863 likes y 159 retweets se han dado, uno de ellos llegó al jugador que desde que se enteró que la afición de Tigres celebra su salida no dudó en recordarles lo que ganó en el equipo y lo que aún les falta para poder hacer una gran temporada, pero sin dejar de lado que apoyó al equipo en su comentario.

"Te doy tus 9 puntos pero falta ser Campeón de Liga este año, ganar concachampions y llegar a final del MDC ah y destacar a nivel mundial y no pasar como uno más, buenas noches y arriba los Tigres", dijo el ahora jugador del Toronto. Carlos Salcedo de inmediato discrepó con la reacción del aficionados pues cree que él no era ningún problema para el equipo pero ahora que ellos lo piensan les reta a lograr lo que él hizo con el equipo en el último año para ver si tiene o no razón.

Si bien la respuesta del exjugador de Tigres no tuvo ningún insulto, si caló en muchos otros aficionados de Tigres quienes le respondieron asegurándole que no debía ser intolerante a los comentarios y que muchos menos se podía rebajar a responder mensajes de personas en redes. Algunos más le dieron la razón al mexicano y le agradecieron su paso por Tigres pero la mayoría apoyaron al primer aficionado que celebró su salida.

Respuesta de Carlos Salcedo a aficionado | Foto: Captura

Carlos Salcedo llegó a jugar en este Clausura 2022 con Tigres en las primera 2 jornadas de la Liga MX. Además de que fue determinante en esos dos partidos. En la fecha 1 fue el que anotó el gol del empate ante Santos para sumar el primer punto del torneo. Para la fecha 2 tambien estuvo en una jugada de gol pero en su arco marcando un gol para el Puebla para luego terminar pendiendo 0-2.

Luego los partidos ante Pumas, Mazatlán y ahora Chivas fueron 9 de 9 para ponerse ya en una posición importante en la tabla general con 10 puntos, específicamente en el cuarto lugar empatando a Cruz Azul y solo a 1 de los lideres que son Puebla y Atlas. La afición de Tigres le ha reconocido a Carlos Salcedo cuando se lo ha ganado, siendo fundamental para muchos partidos con goles sobre la hora pero tambien con algunos errores que costaron puntos y hasta eliminaciones del cuadro regiomontano.

Carlo Salcedo salió de Tigres ya iniciado el torneo de la Liga MX | Foto: Jam Media

Salcedo llegó a Tigres ya como profesional en el Clausura 2019 ya que había tenido una formación en categorías inferiores. En su segunda etapa fue un jugador constante con la confianza de Ricardo Ferretti y de Miguel Herrera en los dos torneos que lo tuvo. En la mayoría de los partidos fue titular, ganó varios títulos de Liga como una Concachampions y disputó un Mundial de Clubes llegando a la final.

Como dato curioso en la pagina de la Liga MX, Carlos Salcedo sigue activo a pesar de que su venta al Toronto se pactó desde hace semanas. Incluso el refuerzo que llegó en su lugar ya hasta jugó. Esto podría deberse a un descuido de la Liga MX y que no se han tomado el tiempo de darlo de baja para evitar una equivocación.