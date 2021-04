Liga MX: Carlos Salcido defendió a los mexicanos y ellos mismos lo atacaron por hablar de Gignac

México.- Este viernes las redes se encendieron luego de que Carlos Salcido habló respecto a las palabras de André-Pierre Gignac en donde aseguró que los mexicanos tienen un enemigo y son ellos mismos, pues al querer "defenderlos" terminó dándole la razón al jugador de Tigres pues los mexicanos lo tundieron en redes por hablar del francés.

El ex presidente de la Liga Balompié Mexicano, habló para Balam Sports y comentó que el francés se equivocaba en sus declaraciones y más porque en más de una ocasión compartió campo con él y vio las actitudes del jugador.

"Eso de decir que el mexicano es el peor enemigo de otro mexicano es mentira, que te lo diga un extranjero como lo hizo Gignac, estuve a punto de re matarlo, porque si alguien estuvo en la cancha junto con él, fui yo, yo sé perfectamente pero no lo digo", dijo Salcido.

Pero no tardó mucho para que en redes las personas que no estuvieron de acuerdo con las palabras del ex capitán de Chivas se hicieran presente y mucho menos que fuera para ofender y recriminarle al mismo Salcido que haya hablado de Gignac de esa manera, incluso algunos le recordaron algunas ocasiones donde él también fue un mal ejemplo.

Carlos Salcido terminó por darle la razón a Gignac | Foto: Jam Media

Ante esto, Carlos Salcido no le quedó más que retractarse y confirmar lo que dijo el francés, "El enemigo de un mexicano es otro mexicano", así lo compartió en sus redes, etiquetando a más personas como Chicharito, Hugo Sánchez quienes también lo dijeron alguna vez y ahora les cree.

"Salió bueno el experimento @10APG, @eduardochof19, @CH14_, @JJMacias9 y @hugosanchez_9 y no sé quién más lo dijo Hombre encogiendo los hombros pero tienen razón Rodando por el suelo de risa ¿UN MEXICANO ES EL PEOR ENEMIGO DE OTRO MEXICANO? Ya me destrozaron los Mexicanos, PERDÓN si ofendí a alguien son bien chidos NUNCA cambien", se lee.

André-Pierre Gignac soltó esa frase luego de que el equipo de Tigres logró el segundo lugar en el Mundial de Clubes ante el Bayern Munich, llegando a ser el primer equipo mexicano y de la Concacaf en llegar a la final pero que aun así recibieron comentarios malos de otras personas por la forma en la que jugaron, lo que molestó al francés.

Luego de sus declaraciones aclaró que nunca quiso ofender a nadie y que solo se refería a los que eran detractores ya que él ya se sentía mexicano, incluso sus hijos ya habían nacido en el país por lo que no había nada más que agregar.