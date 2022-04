Liga MX: ¡Causa preocupación! André-Pierre Gignac no entrenó con los Tigres

Nuevo León, Monterrey.- Tigres UANL piensa de lleno en derrotar a Tuzos del Pachuca para ser líderes en solitario del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX. Vencer a Xolos y mantener una racha de nueve juegos sin perder contribuyó a interceptar la punta de la tabla de posiciones por primera vez en esta campaña.

Convertirse en superlíder por pocos días no está en el pensamiento de la institución de San Nicolás de los Garza, sino asegurar dicho peldaño para avanzar a la etapa de Cuartos de Final y ser el equipo a vencer, algo que no está lejos por el nivel invencible que manejan desde la fecha 3 del campeonato.

Esta semana tendrán una final adelantada contra el sublíder Tuzos del Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo, partido correspondiente a la jornada 9 que en su programación oficial no se pudo disputar debido a que la cúpula del torneo suspendió la actividad por los incidentes en el Estadio La Corregidora.

Formación titular de Tigres

La Liga MX reagendó este juego para el jueves 7 de abril y claro que Miguel Herrera desea contar con todos sus jugadores, así que, por seguridad, este martes su delantero, André-Pierre Gignac, no entrenó con el primer equipo, más bien realizó actividades de fisioterapia.

En las últimas semanas el goleador francés ha sufrido incomodidad física que a la institución preocupa previo a este compromiso. Sus molestias lo hicieron perderse la gira por Estados Unidos que para el juego en el "Huracán" lo planean conservar en perfectas condiciones.

Gignac en el duelo contra Tijuana

¿EN RIESGO SU PARTICIPACIÓN CONTRA PACHUCA?

El "Bomboro" fue el único futbolista que no practicó al parejo junto al primer equipo de Tigres UANL, aspecto que no agrada a la afición con miras al duelo frente al Pachuca, no obstante en la directiva se cree que estará en el juego del vecino jueves, incluyendo el cotejo frente a Gallos de Querétaro del fin de semana.

André-Pierre Gignac disputa la redonda

CÓMO LLEGA CADA EQUIPO

Los auriazules vencieron 2-0 a Xolos de Tijuana en el partido de la fecha 12, mientras que los hidalguenses no la pasaron nada bien en la Comarca Lagunera, se vieron superados por Santos Laguna y el resultado jugó en su contra al terminar 3-1 en el TSM. Tigres es 1ro con 26 puntos, Pachuca 2do con 25.