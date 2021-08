Liga MX: César Huerta asegura que la mentalidad de Chivas siempre es la de sumar los tres puntos partido tras partido

El delantero de las Chivas del Guadalajara, César Huerta, afirma que el equipo siempre va con la mentalidad de ganar los tres puntos en cada uno de sus partidos, ya que la demanda de jugar con los tapatíos es mucho mayor que jugar en otro club de la Liga MX.

"Chivas siempre a cualquier lado que sale, sale a ganar, nunca he visto un equipo que salga a perder, todos vamos con mentalidad de llevarnos los tres puntos, más allá de las formas, ganar es ganar", indicó Huerta este jueves en conferencia de prensa.

Huerta asegura que ellos no están para pedirle paciencia a sus aficionados y solo se concentran en volver al protagonismo al equipo que mucha falta le hace un cammpeonato en la Liga MX.

"Nosotros estamos para grandes cosas, es mi mentalidad, tratamos de transmitirles que no es que nos tengan paciencia, ya han tenido mucha. Nos toca responder en la cancha, apoyar y confiar en nosotros mismos que nos están dando la oportunidad a los canteranos, es algo que no ha pasado antes y tenemos que ser agradecidos, agradecerlo en la cancha dejando el alma, todo y ganando que es lo que la gente quiere y nosotros también", señaló.

César Huerta ha venido siendo un jugador plurifuncional en esta etapa con el director técnico, Víctor Manuel Vucetich, en el actual torneo donde ha jugado en tres posiciones diferentes. El delantero se dice listo para poder afrontar el rol que le de el estratega en el certamen.

"La actitud para mi equipo me da para que el profe me ponga a jugar en la posición que ve le puedo funcionar al equipo, tienes que estar al cien para cuando llegue la oportunidad en la semana lo trabajas el profe a lo mejor no lo hace porque no te vea cualidades sino que ve que ahí puedes aportar y mi disposición siempre ha sido al cien.

El delantero se dice listo para sumar más minutos con las Chivas del Guadalajara, pero se dice paciente en poder tomar un rol más protagonista en el torneo Apertura 2021.

"Pasa con todos, el no tener tantos minutos te hace perder la confianza, pero yo vivo al día y cada día es una oportunidad para mejorar, como te lo dije y te lo repito, mi actitud y disposición es lo que me va a llevar a flote y estar al cien con el equipo, en el momento que me quieran utilizar estar al cien", aseguró.

En el actual torneo Huerta solo ha disputado un partido como titular con un total de 64 minutos.

