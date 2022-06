Liga MX: ¿César Huerta será la respuesta de Pumas en el AP2022?

El delantero mexicano César Huerta llega con la encomienda de aportar grandes cosas a los Pumas de la UNAM y de el depende prepararse de buena manera esta pretemporada, ya que ahí será donde se ganara la confianza de Andrés Lillini.

Huerta es una de las apuesta de Pumas para estar en su ataque del torneo Apertura 2022, ya que con la salida de algunos hombres en esa posición, el delantero azteca debe de meter el extra para establecerse como la dupla de Juan Ignacio Dinneno.

Si bien en Chivas no tuvo mucho juego, ya que con Marcelo Michel Leaño y Ricardo Cadena no fue tomado en cuenta. Se sabe de la capacidad del jugador y Pumas es un equipo que da oportunidades de jugar y esta sería una opción que no debe dejar de escapar para mostrarse.

La llegada de César Huerta a Pumas, significo soltar algunos millones a Chivas del Guadalajara. Pumas han tenido que poner 1.5 millones de dólares; sin embargo, fueron deducibles de los 5 millones de dólares que le cobraron a Chivas por Alan Mozo. Es decir, Chivas terminó pagando por Mozo 3.5 millones de dólares más el ‘Chino’ Huerta, indicaron desde ESPN.

El contrato de Huerta con los universitarios en la Liga MX es de tres años y tiene el tiempo necesario para explotar sus capacidades en la cancha y convertirse en un hombre clave en el ataque de Andrés Lillini.

Te recomendamos leer

Pumas estará con un equipo muy diferente con el que conto en el Clausura 2022, ya que se han ido hombres importantes en el plantel, tal es el caso de Alan Mozo y Rogeiro, dos jugadores que encajaban muy bien con los aficionados felinos.