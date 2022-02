Liga MX: Chacón cuestiona a Fernando Guerrero para el Clásico Capitalino Pumas vs América

A través de su cuenta de Twitter @pacochaconmx, el ex árbitro Francisco Chacón se lanzó con todo contra el presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol, Arturo Brizio, por designar al silbante Fernando Guerrero para el Clásico Capitalino entre los Pumas de la UNAM ante las Águilas del América, correspondiente a la jornada 7 del torneo Grita México de la Liga MX Clausura 2022 de la Liga MX, por jugarse el sábado a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

“Después de reconocer que Fernando Guerrero se equivoca en no sancionar un penal a favor de Chivas, el ‘Bacachos’ Brizio lo designa para el Pumas vs América, no se necesita ser sabio para saber porque lo designó, aguas con la designación”, acusó en la red social.

Para el ahora analista de TV Azteca, el “Cantante” Guerrero no debe formar parte de la cuarteta arbitral en el duelo más importante de la próxima fecha, ya que evidenció las constantes equivocaciones durante el León vs Guadalajara, tras no marcar un penal que parecía claro a favor de las Chivas.

Chacón se lanzó con todo contra Arturo Brizio Captura de pantalla

Fue el mismo Brizio Carter quien a inicios de semana quien después del análisis a cada partido, reconoció que sí merecía decretarse la pena máxima.

De inmediato surgieron todo tipo de reacciones tras su publicación y no faltaron las especulaciones sobre una posible ayuda para los de Coapa con tal de salir de la mala racha.