Liga MX: Charly González se une a la lista de lesionados de Tigres y la afición explota

Nuevo León.- Tigres no sale de una cuando ya está en otra, ahora se trata de una nueva lesión en donde Charly González fue el afectado, el delantero paraguayo tuvo que dejar el campo a los 25 minutos del primer tiempo en el partido de la jornada 7 de la Liga MX ante el Atlas por una molestia muscular lo que hizo enfurecer a la afición felina.

La realidad que los Tigres están viviendo es complicada, de los jugadores importantes, la gran mayoría están lesionados pero el problema es que es por temas musculares lo que indica que el trabajo de preparación física no está dando buenos resultados, ya han pasado por ahí, Leo Fernández, Carioca, Gignac, Chaka Rodríguez y Guido Pizarro quienes no están disponibles para Miguel Herrera en la Liga MX.

Tras el termino del partido el estratega felino habló para los medios y reveló la situación de González y confirmó que su lesión se debió a una sobrecarga ya que no tiene relevos en la delantera por lo que había que echar mano de él lo más que se pudiera. Así mismo explicó que hablarían con la Selección de Paraguay para evitar su llamado y se recupere previo a la jornada 8 de la Liga MX.

Leer más: Fórmula 1 : Checo Pérez se complica en el GP de Bélgica al estrellarse previo a la carrera pero podrá volver

"Venía muy cargado, tuvo una molestia en el muslo, no es más que eso. No tener otro delantero le ha generado mucho desgaste, se hablará con la Selección (Paraguay) para ver qué procede", dijo en conferencia de prensa Miguel Herrera.

Charly González aún está en duda para viajar con su selección | Foto: Jam Media

Lo que es una realidad es que Miguel Herrera aprovechará la pausa de la Liga MX para recupera sus futbolistas que según los reportes médicos de todos no serán más de 2 semanas las que estarían fuera por lo que para la fecha 8 del Apertura 2021 ya podrían estar la mayoría o todos los jugadores.

Pero quienes no están nada contentos con el trabajo de ninguno de los que ahora manejan Tigres son los aficionados, aunque marchen terceros no es suficiente y ahora con los lesionados la paciencia no es algo que le tengan al preparador físico de los felinos. Ellos ya tenían antecedentes de lo que había pasado en América y ahora que lo viven se han dado cuenta que es real.

Los mensajes en redes contra el cuerpo técnico de Miguel Herrera no cesó durante y al finalizar el partido y piden que Giber Becerra renuncie a su cargo por no tener la capacidad para que los jugadores están en su mejor momento físico y que lo que entregue como resultados sea lesionados.