Liga MX: Charly Rodríguez con Cruz Azul cerca de empatar su mejor racha goleadora en Rayados

México.- En estos momentos la directiva de Rayados debe estarse lamentando el haber cedido a Charly Rodríguez a cambio por Luis Romo y es que desde que llegó el regiomontano a Cruz Azul se ha destapado demostrando un gran futbol y sobre todo se ha hecho el goleador del equipo marcando en varias ocasiones en donde ha logrado sacar la ventaja a la máquina y hasta los 3 puntos. En ese sentido Charly Rodríguez está cerca de lograr empatar su mejor racha goleadora en la Liga MX que logró en Rayados en 4 años y que ahora la tendría en menos de 3 meses.

De acuerdo con el registro de la Liga MX, Charly Rodríguez debutó en la Liga MX un 20 de octubre de 2018 desde entonces el jugador 25 años de edad marcó 4 goles en Primera División, estos marcados en el Clausura 2019 (1), Apertura 2019 (1), Guard1anes 2020 (1) y en el Apertura 2021, esos fueron los únicos goles pues en su trabajo no estaba el anotar sino recuperar y asistir para que los goles cayeran. Rodríguez con Rayados en otras categorías y en Copa MX tiene más goles pero no más en Liga MX.

Ahora con Cruz Azul en solo 2 meses desde que debutó se ha destapado con grandes actuaciones, le han bastado 6 partidos para marcar 3 goles anotados en la jornada 1 vs Tijuana, Jornada 2 vs FC Juárez y en la Jornada 6 vs Toluca, en todas las oportunidades fueron goles con los que Cruz Azul se puso en ventaja incluso algunos más con lo que se ganó el partido. De momento con 442 minutos está a un gol de empatar su mejor cuota goleadora en la Liga MX lograda con Rayadas en 4 años desde su debut.

Charly Rodríguez la sensación de la Liga MX desde su llegada a Cruz Azul | Foto: Jam Media

Juan Reynoso desde el primer partido que respondió con gol le describió como un jugador importante para el equipo y ahora lo sigue demostrando con grandes actuaciones. Ya el mismo jugador reconoció que llegó a un buen equipo de mucha exigencia por lo que espera seguir dando su mejor futbol. En un inicio con la negociación se especuló que Charly Rodríguez se molestó con la directiva de Rayados por el traspaso algo que no fue confirmado.

La oportunidad para empatar su marca como goleador la tendrá el domingo 27 de febrero cuando reciban al Santos en el Azteca, el equipo lagunero no está pasando un gran momento por lo que se espera que pueda tener una oportunidad de celebrarlo.