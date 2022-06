Liga MX: Charly Rodríguez señaló que Cruz Azul tiene un plantel corto

Cruz Azul confirmó tres bajas esta semana y a ellas se sumarán las de Jaiber Jiménez y Pablo Aguilar. En contraste, la Máquina no ha realizado ningún fichaje y de momento su única incorporación es la de Andrés Gudiño, quien regresó tras su préstamo con Tepatitlán.

Al respecto, Carlos Rodríguez, quien está de vuelta tras la lesión que sufrió contra Mazatlán en el Clausura 2022, consideró que el plantel de la Máquina está corto. El mediocampista recordó que desde el torneo pasado los cementeros tenían un plantel más limitado.

"La remporada pasada llegábamos justos y volteabas al banquillo y sólo eran tres del plantel y los demás de fuerzas básicas, que por algo están ahí, porque tienen la capacidad", señaló 'Charly' Rodríguez en entrevista con TUDN. Asimismo, precisó que por ahora en la pretemporada también se ve más limitado el plantel por los seleccionados.

Luis Abram con Perú, Ángel Romero con Paraguay, y Uriel Antuna, Santiago Giménez, Julio César Domínguez y Erik Lira con México, son los 6 convocados que tiene Cruz Azul. "El plantel es corto pero la idea es que lleguen algunos nuevos. Ahorita se ve más porque están los seleccionados fuera. Entonces nos prepararemos bien para ser un gran plantel".

Rodríguez se lastimó el 8 de abril, en el partido de la Jornada 13 del Clausura 2022 ante Mazatlán y en su momento se pronosticaron entre 4 y 6 semanas de recuperación. Al respecto, el jugador señaló que se ha recuperado poco a poco y que espera estar listo para la Jornada 1, aunque sea al ingresar de cambio en la segunda parte.

"Ahora tengo que pensar en el proceso de readaptación, que voy muy bien y que tengo mucho menos dolor y he trabajado muy bien. La idea es esa, llegar a la primera jornada; para eso me estoy preparando. Estoy tranquilo y al final se trata de estar bien al 100 por ciento y no arriesgar", sentenció.