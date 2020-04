Liga MX: Charlyn Corral tiene en mente jugar en México

Madrid.- La mexicana Charlyn Corral actual jugadora del Atlético de Madrid ha pensado seriamente en jugar en México en un tiempo no muy lejano, y es que ya ha pasado mucho tiempo fuera del país pues en sus inicios no existía el futbol femenil en México.

Corral que desde muy joven ha participado en Selección Mexicana y ha jugado en Europa cree que no es tan descabellada la idea de retirarse en el futbol mexicano.

"Al final uno siempre sueña con estar con su gente y que tus amigos o familia te vayan a ver jugar, es algo que me gustaría. Pero me gustaría jugar aún buen nivel y no que la gente me vea en mi descenso, sin duda me gustaría".

Me retaron a usar pie, rodilla y cabeza. Y lo logré!������ Ahora les toca a ustedes con todo y el final incluido Jaja. pic.twitter.com/bkrCtctNVC — Charlyn Corral (@CharlynCorral) April 4, 2020

Corral cree que sería lindo vestir la camiseta que su hermano haya defendido en la Liga MX, recordamos que Charlyn tiene un hermano, George Corral quien actualmente juega para el Quéretato pero también vistió el uniforme de Jaguares pero ya desapareció y del América club del que salio como jugador.

"En esto del fútbol uno nunca sabe, no estoy tan grande (de edad) pero tampoco estoy tan joven, podría ser en un futuro no muy lejano. En México siempre he apoyado y le tengo cariño a los equipos donde ha estado mi hermano pero esto es un tema profesional y estaré en el club que se tome más enserio las cosas y que quiera crecer”, afirmó.

Dedicado con mucho cariño para todas las mujeres ❤️ pic.twitter.com/KSTk72Nz7l — Charlyn Corral (@CharlynCorral) March 8, 2020

En el tema puntual de Selección Mexicana que en estos últimos meses se ha visto golpeada por las circunstancias ha confesado que siempre está disponible para vestir la camiseta verde, que tal vez no explica por que no la han llamado desde hace y aun buen tiempo que pero en cualquier oportunidad ella está lista.

Yo quisiera tener más partidos, marcar más goles y ayudar más a la Selección, lo único pido es que se me dé la oportunidad y que sea bienvenida". La última oportunidad fue el preolímpico en el cual México se quedó sin el pase. "Yo soy consciente de que quizá a mí no se me quiere porque digo lo que pienso pero busco lo mejor para Charlyn, sino para el futbol femenil. Por eso creo que es importante que las jugadoras hablen”.