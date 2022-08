Liga MX: Chatón Enríquez se ofrece a jugar gratis en Cruz Azul

México.- La actualidad de Cruz Azul no pinta nada bien y es que el equipo luego de haber sido goleado por América, quedarse sin entrenador y con sus jugadores siendo confrontados por la afición se espera que la tención y el estrés sea aún más grandes. Pero entre en la oscuridad apareció Jorge Enríquez quien se ha ofrecido para fichar por la máquina para ayudarles a salir de ese mal momento y lo estaría haciendo de forma gratuita.

Si bien la afición de Cruz Azul está pasando un momento amargo, el jugador mexicano quien este Apertura 2022 no logró encontrar equipo se ha postulado vía Twitter para ser el salvador del equipo y eso ha generado una gran cantidad de respuesta en donde aficionados piensan que es una buena idea, mientras que otros no le dan el voto de confianza para que firme con la máquina ni siendo de gratis.

A través de su perfil en redes sociales el canterano de Chivas publicó, "Me voy gratis al Cruz Azul", oferta que podría tomar la directiva de la máquina y es que los registros aún están disponibles y tienen la posibilidad de darle la bienvenida siempre y cuando consideren que les va a funcionar. Cabe destacar que Enríquez no ha tenido contacto alguno con la directiva y su mensaje fue más por encontrar un club dado que en esta segunda parte de 2022 no pudo registrarse con ningún otro club.

La afición de Cruz Azul está tan molesta con sus jugadores que este lunes varias personas se hicieron presentes en La Noria para enfrentarlos y pedirles resultados inmediatos. Además de solicitar que sea la Sub-20 quien juegue en lo que reste del torneo para que le pongan un gran nivel a sus partidos o al menos un poco de amor a la camiseta.

Enríquez quien ya no le ha movido más al tema no juega en la Liga MX desde el 2018 cuando jugó con el Puebla, luego de ello estuvo por clubes en Europa en diferentes categorías hasta que regresó a México para jugar con Venados de Yucatán con el que estuvo hasta el Clausura 2022 luego dejó el equipo y ahora se encuentra sin equipo, aunque con un lugar en el Salamanca como ayudante en las básicas del equipo.