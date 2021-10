Liga MX: Chelís asegura que Marcelo Michel Leaño es una "burda" copia suya

Jalisco.- Luego del agónico empate de Chivas ante Cruz Azul, las mesas de análisis en la Liga MX se encendieron con las palabras de un personaje del futbol mexicano como José Luis Sánchez Solá "Chelís" quien arremetió contra Marcelo Michel Leaño por no estar aprovechando la oportunidad que le dan en Chivas por buscar replicar sus métodos haciéndose pasar por una " copia burda" suya.

Chelís quien habló en la mesa de Futbol Picante dejó claro que puede ver a través de las formas de actuar de Leaño que están haciendo lo mismo que él hizo como entrenador, motivas y hablar fuera de la cancha pero dentro no es ni la sombra de los bien que habla de su club. Revela que en lo 6 años que estuvieron trabajando juntos ahí lo aprendió.

"Si haces un poco de autocritica sabes que tu equipo no jugó a nada en el primer tiempo, que metiste ocho defensas, que todo lo que has hablado es mentira, que eres una copia burda", dijo en ESPN. "Estuvo pegado conmigo y todo esto que hace y todo esto que dice, yo lo hice", agregó.

Leer más: Liga MX: ¿Dónde y a qué hora ver los partidos de este domingo 24 de octubre, jornada 15?

En los partidos de Liga MX que ha tenido al mando Leaño no ha sido para nada efectivo, de 5 duelos ha perdido 2, empatado 2 y ganado 1, solo 5 unidades de 15 disponibles, eso hizo molestar a Chelís que aseguró que la oportunidad de su vida como entrenador de Chivas se le está yendo de las manos y no la está aprovechando.

"Es válido empujar, entusiasmar, pero en toda su trayectoria no se tiene que sentir contento, porque la gran oportunidad que tiene no la está aprovechando, no le está sacando jugo, se está muriendo de nada", dijo el exentrenador.

Hoy Marcelo Michel Leaño tiene a Chivas en zona de Repechaje con 19 puntos a solo 3 unidades de Liguilla directa pero por delante tiene muchos equipos con más posibilidades que ellos de calificar entre los primeros 4. Ahora el equipo de Chivas está en el lugar 9 y de terminar así tendría que buscar el repechaje de visita en el partido único.

Leer más: Liga MX: Chivas rescata el empate frente a Cruz Azul en tiempo agregado

Los rivales que le quedan a Chivas no son para nada sencillos, y es que Tigres buscando puntos para asegurar quedarse dentro de los primeros 4 hará lo que sea para lograrlo y como local ante el Rebaño no tendrá piedad de ellos, y en el cierre de la Liga MX para Chivas el rival será otra vez como visitante ante Mazatlán FC que justo está por encima de ellos solo por un 1.