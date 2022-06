Liga MX: 'Chelito' Delgado 'critica' modificación en el escudo de la Máquina de Cruz Azul

Ciudad de México.- La transformación de un nuevo escudo para la Máquina de Cruz Azul tiene disgustada a la afición cementera, incluyendo al exjugador argentino, César 'Chelito' Delgado, un hombre que se volvió ídolo en el club en el arranque del Siglo XXI tras epatar con su juego dinámico por los extremos.

Pese a que el jugador no formó parte del grupo campeón la gente lo identifica, claramente, como un ícono en el club. Tras la noticia del cambio de emblema dio su punto de vista acerca de los arreglos que sufrirá el mismo, se escuchó 'disconforme', pues no ver el logo con las nueve estrellas será algo raro para los jugadores.

"Es una pena que no estén las estrellas de los campeonatos en cualquier playera, en este caso de Cruz Azul, porque quedan hermosas. No sé cuál es el proyecto nuevo del club que viene en camino, pero me constante que se ve mejor con estrellas", mencionó en entrevista para ESPN.

"¿Qué dirán los muchachos que ganaron la novena que tanto les costó conseguir en el Clausura 2021? Imagínate qué pensarán los muchachos que salieron campeones '¿Cómo puede ser que no esté la estrella acá que hemos conseguido nosotros?', les va a parecer raro", comentó.

Por otro lado César Delgado afirmó que la llegada de Diego Aguirre no le parece la más adecuada, creyó que Cruz Azul haría lo necesario para traer un 'nuevo' entrenador a La Noria, alguien "más joven", incluso puso de ejemplo a Diego Cocca, entrenador bicampeón del Atlas en Liga MX.

"Pensaba yo que llegaría un argentino, que siempre ve en las noticias están en el radar de Cruz Azul y nunca se da; o una persona más joven en ese sentido y no lo digo por la edad, sino que ahora en el futbol mexicano hay muchos técnicos con sangre nueva como Diego Cocca", señaló

Él (Cocca) ha logrado el bicampeonato con Atlas; o Matías Almeyda, incluso puedo mencionar a Heinze, exjugadores que se han retirado hace poco, que tienen una carrera y un currículum muy importante para el futbol moderno", agregó César Delgado.