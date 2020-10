Liga MX: ¿Chicharito Hernández a las Chivas?

Las dudas y rumores sobre la llegada del delantero, Javier Hernández, a Chivas del Guadalajara suena aún mucho más fuerte, debido a que con su equipo actual en la MLS, el LA Galaxy, ha sido un pésimo transitar.

El dueño de las Chivas del Guadalajara, Amaury Vergara, habló sobre el tema del delantero tapatío en entrevista con Fernando Schwartz de Fox Sports.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"No ha sido mi intención no hablar del tema de Javier Hernández, yo siempre le deseo todo el éxito a Javier, independientemente de la racha que esta pasando ahorita, creo que es una persona muy capaz, en mi punto de vista, se esta siendo duro con el, todos los jugadores pueden pasar por malos momentos y no ha habido platicas, yo se que se rumora que hemos estado buscandolo, no es el momento, nosotros estamos a mitad de un torneo, no creo francamente que el equipo donde esta ahorita quiera transferirlo", comento Vergara.

Hernández, ha tenido muy poca participación en la MLS, solo en su llegada se perdió el torneo MLS is back, el cúal sirvió como pretemporada para los equipos. Dicho certaméon no lo disputo el mexicano, debido a una lesión.

El delantero mexicano, Javier Hernández, ha participado en 10 de los 19 partidos que ha disputado LA Galaxy esta temporada y tiene apenas un gol. Primero, una lesión en la pantorrilla lo alejó de las canchas dos meses, mientras que, en los últimos dos encuentros, estuvo fuera por molestias en el muslo.