Liga MX: ¡Chivahermanos! Antonio Mohamed no ve mala idea dirigir al Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- A pesar de haber festejado el título Minas Gerais con el equipo brasileño Atlético Mineiro, así como la Supercopa, el técnico Antonio Mohamed se sinceró al decir que volver a México y tomar las riendas de un nuevo equipo de la Liga MX no suena nada mal, en especial si ese club se tratara de Chivas de Guadalajara.

Recién el exjugador argentino tuvo una charla con la cadena deportiva Fox Sports, donde refirió que en algún momento tuvo interacción con las autoridades competentes del equipo tapatío para convertirse en su nuevo director técnico, sin embargo no exitió un común acuerdo.

Dirigir a Chivas...sí, ¿Por qué no? Hace como dos años empezamos unas charlas, pero después me fui a Monterrey, existió la posibilidad para ir, habíamos hablado con Michel Leaño, era directivo, hoy es técnico, pero concretamente nunca hubo nada oficial", dijo.

En caso de llegar a la institución de Verde Valle sería la primera oportunidad que el 'Tuco' Mohamed tendría con Chivas, posterior a dirigir a ocho equipos de la Liga MX en su trayectoria como entrenador, desde estar con el Zacatepec hasta ser campeón con Xolos de Tijuana, Club América y Rayados de Monterrey.

PIDIÓ UN AUMENTO A AMÉRICA

Por otro lado el ahora entrenador del Atlético Mineiro recordó su momento con el Club América, equipo que lo hizo campeón en el pasado 2014 antes de dejar el cargo como director técnico, situación que ocurrió a causa de pedir un mayor sueldo a la directiva.

"A mí el América no me despidió, yo terminé contrato; ellos me habían propuesto renovar en octubre y yo no tenía representante, pedí un aumento muy alto y me dijeron que iban a hablar más adelante", explicó el 'Turco' durante la charla con la señal Fox Sports.

BALANCE IRREGULAR EN LOS ÚLTIMOS PARTIDOS

La presión sigue acumulando a Marcelo Michel Leaño, quien éste fin de semana se fue expulsado y más aparte su equipo sufrió el empate en el último minuto del partido contra Toluca, siendo así su cuarto empate en ocho partidos jugados, apenas graba un triunfo contra Santos y suma tres derrotas. En el tema de los goles anotó nueve y recibió doce.