Liga MX: Chivas, Atlas y UdeG solo dejarán entrar a sus estadios a vacunados o con pruebas PCR negativas

Jalisco.- Este lunes el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez se reunió con la Mesa de Salud del estado para charlar sobre los nuevos protocolos para combatir la alza de contagios de Covid-19. Entre uno de los tantos temas tratados se tocó las nuevas reglas para eventos masivos, en este caso los partidos de la Liga MX, Liga MX Femenil y Liga de Expansión MX que se verán afectados en ese sentido ya que se han impuesto nuevas medidas que deberán seguir si quieren tener aficionados en las gradas.

Chivas (Femenil), Atlas (Femenil) y Leones Negros serán los equipos que tendrán que comenzar con las nuevas indicaciones a partir del 14 de enero en donde para poder ingresar a sus estadios, los aficionados deberán presentar en la entrada su certificado de vacunación o una prueba PCR no mayor de 48 horas para poder ingresar al recinto, ya sea el Estadio Akron o Estadio Jalisco. Esta indicación no obliga a ningún ciudadano a vacunarse pero en caso de que no lo haga, toda prueba que se realice para poder ingresar a estos lugares (PCR) no serán pagadas por el estado y correrán por cuenta del aficionado.

De igual manera ya la Liga MX había anunciado que los Estadios de Jalisco solo presentarían un 60% de su capacidad en sus partidos como local para evitar la propagación del virus. El primer equipo que tendrá que aplicar estas medidas será el Atlas quien tendrá su primer partido el día 15 de enero ante Atlético de San Luis, Chivas jugará fuera. En el caso de Leones Negros si el partido puede jugarse tambien lo hará como local el 16 de enero.

Estadios de Jalisco tendrá limite del 60% en aforo a partir del 14 de enero | Foto: Jam Media

En la rama femenil Atlas será la primera en jugar como local ante Mazatlán FC, se tiene establecido como que jugarán en el Estadio Jalisco pero el aforo no sobre pasa el permitido por lo que no tendría problemas para cumplir con las medidas, y Chivas jugará hasta la fecha 3 ante Toluca. Por el momento la Liga MX no ha hecho oficial esta decisión del Gobierno de Jalisco en sus redes sociales, así como los equipos, se espera que esté todo bien estructurado para dar paso a las nuevas medidas.

En Jalisco a 10 días de haber iniciado el año ya se han presentado más de 7 mil 906 contagios de Covid-19 y su variante Omicron. La Liga MX en esta jornada 1 del Clausura 2022 ha presentado algunas complicaciones con los contagios ya que en casi todos los clubes se presentaron al menos a un jugador o personal del equipo afectado. Aún así solo dos partidos tuvieron que reprogramarse, para este lunes y miércoles. Por ahora no hay indicaciones oficiales para detener la competencia, se habla que controlarán el virus como en otros torneos conforme avance el campeonato.