Liga MX: Chivas anuncia Clásico Tapatío en Estados Unidos en el mes de junio

Jalisco.- El Clausura 2022 aún no termina y Chivas todavía posibilidades de clasificar a la fase final del torneo, pero eso no impide que el club ya esté organizando lo que será la pretemporada de cara el Apertura 2022. Para ello el equipo rojiblanco ya anunció su primer partido del verano y será ante el equipo de Atlas en los Estados Unidos por lo que ya han puesto a la venta los boletos.

A través de una publicación en su cuenta de Twitter, Chivas reveló su primer partido oficial de cara al nuevo torneo, este duelo será parte de la gira llamada "Pretemporada MX", en donde tambien participan los equipos de América y Pumas. De momento no se ha confirmado si habrá algún duelo ante las Águilas del América o Pumas, esto podría estarse confirmando en los siguientes días.

El partido está programado para jugarse el 18 de junio en el Seatgeek Stadium en Chicago. En la misma publicación ya se puede ver el link para comprar los boletos para el partido. Esta noticia para los aficionados no ha caído del todo bien pues consideran que no es momento de anunciar juegos cuando aún no termina la campaña actual. Además de que la gran mayoría pide que para esa gira ya no esté Marcelo Michel Leaño en el banquillo de Chivas y así poder comenzar un nuevo proyecto.

Chivas tendrá juego ante Atlas en Chicago | Foto: Captura

Los aficionados del Rebaño no están nada contentos con el andar del equipo, y mucho menos con el estilo de juego de Leaño y sus ideas que se han quedado muy cortas a lo que se esperaba. Ahora tienen la preocupación de poder quedar fuera de repechaje una vez más ya que luego de una combinación de resultados han ido perdiendo lugares, hoy ocupan el puesto 14 con 14 puntos y es de urgencia que puedan volver a recuperar unidades de cara a la búsqueda de la salvación del torneo al menos peleando por la posibilidad de llegar a repesca.

Este miércoles Chivas, tiene un partido pendiente de la Jornada 12 de la Liga MX ante los Rayados de Monterrey. Las acciones del partido serán en casa por lo que se espera que salgan con todo para poder sacar los 3 puntos, más que urgentes para seguir la pelea pues solo están a 2 puntos de zona importante pero no ganan desde hace ya 3 partidos logrando solo empates y perdiendo la ventaja la mayoría de ellos.

Chivas para este partido no podrá contar con 2 elementos, uno es el tan polémico Marcelo Michel Leaño quien se fue expulsado en su último partido ante Toluca, mismo castigo que deberá pasar Carlos Cisneros quien se ve suspendido un partido, fuera de ello la plantilla está lista para su pelea por los 3 puntos.