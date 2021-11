Liga MX: Chivas anuncia que el primer equipo ha roto filas de manera oficial; regresan en diciembre

Jalisco.- Este domingo Chivas arribó a Guadalajara luego de su eliminación ante el equipo de Puebla este sábado. Luego de que Amaury Vergara atendiera a los medios y aceptara que toda la responsabilidad del fracaso de su equipo, la directica a través de redes sociales dio a conocer que las actividades del Apertura 2021 han concluido de forma oficial y que todos han quedado libres por las siguientes dos semanas antes de arrancar su preparación para el siguiente torneo que arrancará en enero de 2022.

"A su regreso a la Perla Tapatía tras el juego en la Angelópolis, el Guadalajara romperá filas para tener un receso de 2 semanas y posteriormente, iniciará su pretemporada rumbo al Clausura 2022", se lee en el comunicado del equipo. Chivas desde ahora hasta el siguiente 6 de diciembre tendrá libertad a sus jugadores de hacer lo que deseen, luego de ello volverán a reportar a Verde Valle para iniciar el siguiente torneo.

De momento es la única actualización que ha dado Chivas de forma oficial y que de forma extraoficial se habría confirmado al primer jugador que será baja y se trata de Oribe Peralta que no renovaría su contrato y así saldría del equipo y no regresaría dentro de las siguientes dos semanas que tiene de vacaciones, aunque por ahora no se ha confirmado la información.

Chivas por ahora no tiene a la exactitud las labores que tendrán que realizar para las siguientes semanas, todo dependerá de lo que ordene la dirección deportiva y todo lo que pueda pasar en las siguientes horas luego de un fracaso tan doloroso del equipo en la Liga MX. Lo único que se sabe es que ese lunes 6 y martes 7 serán para los exámenes físicos y pruebas médicas para programar el resto de las acciones.

Chivas cerró actividades con derrota en penales ante Puebla | Foto: Jam Media

En lo que respecta a partidos amistosos y lista de bajas para el Clausura 2022, es algo que tambien se desconoce, el tiempo para preparar el siguiente torneo es muy corto por lo que esa información puede salir a la luz en las siguientes semanas par así comenzar a darle forma al equipo de cara a una nueva oportunidad en el siguiente año luego de todas las complicaciones que se han tendido este 2021.

Chivas en el Apertura 2021 amarró su lugar en la fase final hasta la última fecha luego de vencer a Mazatlán, pero durante la temporada al mando de Víctor Manuel Vucetich y Marcelo Michel Leaño obtuvieron números complicados como, 5 victorias, 7 empastes y 5 derrotas para 22 puntos totales y culminar en el lugar 10 de la tabla y entrar a Reclasificación.

Su último partido del año lo tuvieron este sábado ante el Puebla en donde se jugaron el pase a la Liguilla. A pesar de haber iniciado ganando no pudieron mantener la ventaja y en les empataron en dos ocasiones mandando el juego a los penales, ahí con marcador de 6-5 el equipo de los camoteros se llevó el boleto para la Liguilla dejando fuera al Rebaño de la fiesta grande por segundo torneo consecutivo.