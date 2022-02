Liga MX: Chivas anuncia tour por Estados Unidos en donde enfrentará a Pumas

Jalisco.- Chivas a dado a conocer que el famoso Tour por los Estados Unidos ha regresado, a través de las redes sociales del equipo rojiblanco se hizo el anuncio oficial en donde revelan que su rival será el equipo de Pumas. Este duelo se ha pactado con la finalidad de que ambos clubes no pierdan ritmo de competencia ya que se llevará a cabo durante la pausa por la fecha FIFA del mes de marzo.

"ChivaHermanos en los Estados Unidos el Tour Rebaño regresa a California el próximo mes en un amistoso contra Pumas", se lee en la publicación misma que ya adjunta la posibilidad de comprar los boletos. Dicho partido está pactado a celebrarse el 23 de marzo a las 8 de la noche en el Chukchansi Park en Fresno, California. Al momento es el único partido que se ha anunciado en ese mini gira pero podría haber alguno más por el duelo pendiente que aún tienen en Estados Unidos.

Chivas no juega en Estados Unidos desde el año pasado cuando el club tuvo un par de partidos ante el equipo del San José Earthquakes y el Club León, el primero se llevó a cabo con afición sin problemas pero el segundo ante el equipo de la Liga MX se tuvo que suspender la entrada de los aficionados luego de que se presentaron actos de violencia en las inmediaciones del estadio, el partido se disputó pero Chivas anunció que en este 2022 regresarían para cumplir con ese duelo con aficionados, al momento no se ha revelado algo sobre si se jugará pronto o no.

Chivas anuncia un partido ante Pumas en USA | Foto: Captura

Curiosamente en ese partido ante León, Marcelo Michel Leaño pudo lograr su primera victoria y que su equipo pudo marcar gol luego de varios partidos en la Liga MX sin hacerlo. Aún así poco le ayudó eso pues en le torneo quedó eliminado en repechaje. En las últimas horas los partidos amistosos en Chivas han tomado una gran importancia y más si se trata del Clásico Nacional, o al menos así lo informó Amaury Vergara quien reveló que busca la posibilidad de llevar el máximo partido del futbol mexicano al SoFi Stadium, en donde apenas este domingo se jugó el Super Bowl donde Los Rams se coronaron en la NFL.

Dicho partido aún se está planeando pero el dueño de Chivas confirmó que está buscando hacerlo realidad, algo que le traería mucho dinero para poder pensar en reforzar la plantilla para la siguiente temporada ya que la capacidad del estadio es de más de 70 mil lo que sería in negocio totalmente redondo para todos en especial para Chivas.

En lo que respecta a la Liga MX, el Rebaño luego de la derrota y los problemas de la afición con Marcelo Michel Leaño, Chivas se prepara para visitar al equipo del León este sábado en donde buscará recuperar algunos de los puntos que han dejado en el camino.