Liga MX: Chivas cierra su pretemporada en Barra de Navidad con goleada ante Colima FC

Barra de Navidad, Jalisco.- Después de siete días de pretemporada en Barra de Navidad, Jalisco, las Chivas disputó su primer partido de preparación de cara al torneo Clausura 2022 de la Liga MX, en el cual venció a Colima FC por 8-0 en la cancha de su hotel de concentración, en un duelo disputado a cuatro tiempos de 30 minutos.

Los dirigidos por Marcelo Michel iniciaron el compromiso con la intensidad a tope, ya que durante los primeros minutos asfixiaron la salida del cuadro rival. Tanta insistencia no tardó en reflejarse en el marcador, ya que al 10’, Fernando Beltrán aprovechó un centro de Miguel Ponce y cerró la pinza a segundo palo. Chivas no se relajó y siguió buscando la puerta del contrario, por lo que consiguió el 2-0 al 15’ por conducto de Ángel Zaldívar, quien remató de cabeza un centro preciso del ‘Cone’ Brizuela. El Rebaño no se conformó y antes de finalizar la primera parte marcó el tercero gracias al ‘Nene’ Beltrán, quien selló su doblete con un potente disparo raso desde la media luna.

Las Chivas no contó con tantas aproximaciones durante gran parte del segundo tiempo, sin embargo al final del mismo Sebastián Pérez Bouquet se quedó a nada de hacer el cuarto gol en 2 ocasiones; al 52’ picoteó la pelota ante la salida del arquero, pero el balón se estrelló en el poste, y al 55’ chutó de zurda que fue bien atajado por el portero de Colima.

Para el tercer tiempo, el Rebaño Sagrado modificó el 11 y obtuvo otras variantes al ataque, mismas que le dieron espacio por la banda derecha a Uriel Antuna, quien al 68’ puso el 4-0 tras un desborde por la derecha que le permitió quedar mano a mano contra el cancerbero y posteriormente vencerlo con un tiro cruzado. El Rebaño Sagrado puso el quinto en un tiro de esquina por banda izquierda al 70’, que fue bien capitalizado por Hiram Mier con un cabezazo sólido.

Chivas no quitó el dedo del renglón y buscó ampliar el marcador, hecho que se tradujo en el 6-0 al 95’ por conducto de César Huerta, quien sólo tuvo que empujar la pelota tras una escapada de Alejandro Mayorga por la pradera izquierda. El cuadro rojiblanco anotó el séptimo al 107’ por obra de ‘Lalo’ Torres, quien cabeceó una pelota en el manchón penal para superar al portero rival.

En la recta final del juego, el ‘Canelo’ Angulo puso la cifra definitiva con un gol al 109’, gracias a una buena jugada de Pável Pérez, quien le sirvió el balón dentro del área para que lo mandara a guardar.

Las Chivas iniciaran su participación en el torneo Clausura 2022 de la Liga MX recibiendo a Mazatlán FC en el Estadio Akron, para iniciar un certamen en el cual buscarán emular lo hecho por el rival de la ciudad, el Atlas que se coronó hace una semana ante el León.