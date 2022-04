Liga MX: Chivas da sorpresas con su convocatoria para enfrentar a Necaxa; sufrirán dos bajas complicadas

México.- Este jueves Chivas dio a conocer la lista de 22 jugadores que harán el viaje a Aguascalientes para el partido de la última jornada de la Liga MX ante el equipo de Necaxa en donde se revelaron algunas novedades en la plantilla del Rebaño como la baja de dos elementos de suma importancia por temas de lesión y que de momento el tiempo de recuperación es desconocido, como tambien de dos más que se reintegran al equipo.

A través de redes sociales, Chivas compartió el comunicado como ya es una costumbre en donde dieron a conocer a los hombres que harán el viaje el centro del país este mismo jueves. Entre las sorpresas más destacadas es que Fernando Beltrán no podrá ser elegido para este partido debido a una lesión, incluso tambien se perdió la convocatoria a la Selección Mexicana, su tiempo de recuperación aún es según a evolución.

El segundo que no estará es el canterano José Juan Macías quien tampoco se encuentra en las mejore condiciones y así se ha mantenido en los últimos partidos en donde tampoco ha sido llamado, ambos jugadores no harán ni siquiera el viaje y se quedarán en Guadalajara para descansar y seguir con su recuperación. Pero no todo son malas noticias para Chivas ya que tambien recuperan a dos elementos, uno es Sergio Flores y Alejandro Organista que serán elegibles para Chivas.

Chivas anunció a sus convocados para juego ante Necaxa | Foto: Captura

Quien tampoco será convocado para este partido por un tema de lesión pero ya se sabia que no estaría es Isacc Brizuela, el "Conejito" en su partido de hace unos días se quedó sin posibilidad de jugar, ahora su tiempo de recuperación varia pero está más cerca de volver. El jugador podría ver acción si Chiva accede a Liguilla para que le de el tiempo para disputar el fin del torneo.

Convocados de Chivas

Porteros: Raúl Gudiño, Miguel Jiménez.

Defensas: Gilberto Sepúlveda, Hiram Mier, Luis Olivas, Gilberto Orozco, Antonio Briseño, Jesús Sánchez, Miguel Ponce, Cristian Calderón, Carlos Cisneros.

Medios: Eduardo Torres, Sergio Flores, Sebastián Pérez Bouquet, Alejandro Organista, Pavel Pérez, Jesús Angulo.

Delanteros: Alexis Vega, Ángel Zaldívar, Paolo Yrizar, César Huerta, Roberto Alvarado.

Chivas tuvo entrenamiento matutino y por esta tarde emprenderá su viaje a Aguascalientes ya que su partido será el primero de la Jornada 17 de la Liga MX que se jugará este viernes 29 de abril en punto de las 19:00 pm y podrá verse en vivo por la señal de TUDN y TV Azteca.