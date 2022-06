Liga MX: Chivas debutará ante Bravos, ¿Dónde ver el partido?

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, las Chivas del Guadalajara debutarán en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX sábado contra los Bravos del FC Juárez en el Estadio Akron.

Será a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) cuando los dirigidos por Ricardo Cadena chocarán contra el conjunto fronterizo en el partido correspondiente a la Jornada 1.

La transmisión por televisión será a través del canal Afizzionados del sistema de cable Izzi, al igual que por Sky y Blim. No será transmitido por televisión abierta.

En Estados Unidos será transmitido por la cadena Telemundo Deportes.