Liga MX: Chivas enfrentará a Pumas sin los protagonistas de su último triunfo ante los universitarios

Chivas recibe este sábado a Pumas en la Jornada 16 del Clausura 2022. Los rojiblancos buscan un triunfo que les permita permanecer en zona de repechaje y asegurar su clasificación a la siguiente fase del torneo. Sin embargo, los universitarios también están urgidos de una victoria por lo que no será un duelo sencillo.

El Rebaño tiene la ventaja de que en sus últimos cuatro enfrentamientos no ha perdido contra los felinos. Sin embargo, de esos cuatro partidos solo ganó uno a cambio de tres empates. Esa única victoria fue en el Estadio Akron, donde recibirá este sábado de nuevo a los de la UNAM.

Aquel triunfo ocurrió en la Jornada 8 del Guardianes 2021 y las Chivas se impusieron 2-1 bajo la dirección técnica de Víctor Manuel Vucetich. Sin embargo, los protagonistas de aquella victoria no estarán en el partido de este sábado correspondiente a la Jornada 16 del Clausura 2022.

En aquel encuentro del Guardianes 2021, Gabriel Torres adelantó a los Pumas tras una asistencia de Juan Ignacio Dinenno. José Juan Macías empató el juego tras un pase de Uriel Antuna y luego dio la asistencia para el gol de Alejandro Mayorga con el cual el Rebaño remontó el marcador.

En el caso de Macías, no estará en el juego por lesión, como en el caso de Dinenno que no estará con los universitarios. Mientras que Antuna y Mayorga ya no juegan con los rojiblancos pues ambos llegaron a Cruz Azul en el mercado de fichajes previo al Clausura 2022. Gabriel Torres, por su parte, salió de los felinos desde el Apertura 2021.

Con el partido entre Chivas y Pumas finalizará la actividad de este sábado en la Jornada 16. El encuentro entre rojiblancos y felinos está programado a las 21:00 horas del centro de México, 20:00 horas de Sinaloa.