Liga MX: Chivas está cerca de igualar el peor inicio de su historia en torneos cortos

Chivas no levanta en el Apertura 2022 y la luz al final del túnel no se ve cercana. A pesar de que, hasta el momento, parece que la directiva no hará cambios en la dirección técnica y mantendrá a Ricardo Cadena, el equipo rojiblanco sigue caminando por aguas pantanosas y cada vez se hunde más.

En la Jornada 7 del certamen, el Rebaño cayó 2-1 contra Mazatlán, que hasta ahora tampoco había ganado en el certamen, y con ello se agudizó su crisis. En el caso de los rojiblancos, llegaron a 7 partidos sin ganar, con 5 empates y 2 derrotas, además de 4 goles marcados y 6 en contra.

Con ello, Chivas igualó su peor inicio de los últimos 5 años, pues en el Apertura 2017 y el Clausura 2012 también comenzó con 7 juegos sin ganar. En el primero, empataron contra Toluca, Cruz Azul, Necaxa, Santos y Querétaro, y perdieron ante Rayados y Puebla; se reencontraron con el triunfo frente a Pachuca en la Jornada 8.

Mientras que en el Clausura 2012, el Rebaño comenzó con 3 empates, frente a Atlante, Pumas y San Luis; y 3 derrotas, contra Tijuana, Morelia y Rayados. En aquella ocasión su triunfo llegó contra Santos, igualmente en la Jornada 8 del certamen.

En el actual Apertura 2022, en la octava fecha Chivas se enfrentará al Atlas, actual bicampeón de la Liga MX y el cual les eliminó el semestre pasado en cuartos de final. Los rojinegros tuvieron un inicio complicado también esta temporada, pero ante Gallos Blancos de Querétaro en la Jornada 7 se reencontraron con la victoria.

En caso de que el Rebaño no gane ante los rojinegros, será su segunda racha más larga sin victoria en la historia de torneos cortos. Hasta ahora, la peor marca fue en el Verano 1998, en el cual los rojiblancos comenzaron con 5 derrotas (Atlas, Tecos, Santos, Atlante y Tigres), y 4 empates (Atlético Celaya, América, Cruz Azul y León).

Ricardo Ferretti era el técnico en aquella ocasión y a pesar de los malos resultados, la directiva le mantuvo en el banquillo. Se reencontró con el triunfo en la Fecha 10 contra Veracruz y después hiló 5 triunfos seguidos, pero perdió sus 3 últimos compromisos, por lo que quedaron fuera de posiciones de Liguilla.