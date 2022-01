Liga MX: Chivas golea a Mazatlán FC y tiene debut soñado

Conforme pasó el tiempo, las Chivas manejaron el mediocampo gracias a los cambios y evitaron el ataque de los visitantes, que ya no pudieron vencer a Gudiño y se fueron con el 3-0 final al puerto.

Para la segunda mitad los Cañoneros quisieron sacar la casta, y al 48' los atacantes Miguel Sansores y Nico Benedetti combinaron una buena jugada que no pudo concretar el colombiano tras un débil tiro de no inquietó a Raúl Gudiño.

La cosa no acabaría ahí, pues al 45+2' los 'rojiblancos' tranzaron un contragolpe letal que culminó Eduardo Torres con un golazo, tras un tiro bombeado que sorprendió a Vikonis y registró el 2-0 para los de Marcelo Michel Leaño.

Mazatlán respondió al 12' en un tiro de esquina qué peinó Carlos Vargas y no encontró rematador, sumado a un disparo de fuera del área de Iván Moreno al 17' que pasó muy cerca de la meta local.

En el minuto 5' cayó la primera del Guadalajara con un centro por derecha de Eduardo Torres que no supo aprovechar César Huerta de cabeza y tapó Nicolás Vikonis a quema ropa.

