Liga MX: Chivas jugará a puerta cerrada ante León su amistoso en USA por violencia a las afueras del estadio

Estados Unidos.- Este sábado los equipos de Chivas y León tienen un duelo amistoso en la casa del San José Earthquakes pero que por causas de fuerza mayor se ha decidido que se juegue a puerta cerrera luego de los acontecimientos violentos que se vivieron en San José este fin de semana, desde disparos hasta la agresión de un jugador.

De acuerdo con los comunicados de ambos equipos, el juego de esta noche se llevará a cabo a puerta cerrada, pero quienes compraron su boleto les pidieron que lo guardaran para que en el 2022 en el siguiente partido en Estados Unidos pudieran entrar usando esa misma entrada sin tener que gastar en un nuevo boleto.

"ChivaHermanos, sus seguridad es primero. Dados los acontecimiento de ayer, y por solicitud del estadio anfitrión, el partido vs. León será a puerta cerrada, y transmitido vía TUDN USA. Guarden sus boletos. En 2022 volveremos a encontrarnos", fueron las palabras del equipo de la Liga MX a las que se le sumó el estadio y el León.

Este es apenas el segundo partido de Chivas en Estados Unidos aprovechando la pausa de la Liga MX, se espera que esa situación no afecte a los jugadores que si ya tienen una carga especial por no poder jugar bien, un tema externo al deporte no tendría porque representarles algo más con lo que deberían cargar.

Chivas anunció que su juego ante León será a puerta cerrada | Foto: Captura

De acuerdo con los reportes policiales, esta viernes algunas personas pasearon por las inmediaciones del estadio PayPal Park comenzaron a causar disturbios en los que se presuma que hubo peleas, algunos heridos y lo que más preocupó el uso de armas de fuego pues testigos declararon que se escucharon balazos. Por ahora no se ha reportado la muerte de ninguna persona.

Estos problemas de seguridad se comenzar a presentar desde el jueves cuando Cruz Azul tambien de gira por USA por la pausa de la Liga MX, se enfrentó al equipo local del San José pero en un descuido un aficionado celeste logró meterse al campo para llegar a agredir a un jugador del rival lo que condenó a que el estadio pusiera mayor atención y evitar un problema mayor.