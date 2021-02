Liga MX: Chivas jugaría con público su partido ante Pumas en la jornada 8

Guadalajara.- Luego del anuncio del Gobierno de Jalisco donde notificaron que se comenzaría con la reactivación de ciertas actividades en el estado, los equipos de futbol de Guadalajara pararon oreja y han comenzado a gestionar su siguiente partido como local con la posibilidad de tener afición. Uno que ya mostró interés es Chivas que quiere contar con el apoyo ante Pumas.

A través de un comunicado el cuadro rojiblanco dejó claro que su partido ante Necaxa de este sábado no sería tomado en cuenta para solicitar el permiso para ingreso de afición pero si notificaron que el juego de la jornada 8 ante Pumas si estaría a consideración por parte del equipo como del Gobierno del Estado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Tras el anuncio del Gobierno de Jalisco, no nos precipitaremos en abrir las puerta del Estadio Akron para el partido vs Necaxa. Trabajaremos de la mano con la Mesa de Salud con miras al duelo vs Pumas del 28 de febrero", se lee en el mensaje de las Chivas.

Lo que debe hacer el equipo de Víctor Manuel Vucetich para tener afición en su estadio, es solicitar con tiempo al Gobierno de Jalisco y a las autoridades de salud a través de la Mesa de Salud el permiso, estas entidades valorarán las condiciones y revelarían cuales son las medidas que deben cumplir así como el aforo que permitirán.

Leer más: Partidos para hoy 13 de febrero de Liga MX, Serie A, Premier League y más: dónde y a qué hora verlos

��AVISO IMPORTANTE��



Tras el anuncio del Gobierno de Jalisco, no nos precipitaremos en abrir las puertas del @EstadioAkron para el partido vs Necaxa. Trabajaremos de la mano con la Mesa de Salud con miras al duelo vs Pumas del 28 de febrero ⬇️https://t.co/vEA1nxQ4bI — CHIVAS (@Chivas) February 12, 2021

De esta manera al finalizar la jornada 6 del Guard1anes 2021 se iniciará el proceso de aprobación para que la jornada 7 que Chivas juega en calidad de visita ya se tenga una resolución para que el siguiente fin de semana ya esté todo listo solo para poner a la venta los boletos disponibles para el duelo.

En el otro caso, su vecino el Atlas no ha emitido ninguna postura aunque se podría tener una respuesta afirmativa, ellos para esta fecha visitan al Pachuca pero para la jornada 7 será el América quien llegue al estadio Jalisco, club que si tendría mucho seguimiento lo que haría que las entradas se acabarán a la brevedad.

Chivas durante la temporada pasada el equipo tuvo la oportunidad de recibir a la afición en los cuartos de final ante las Águilas del América lo que constituyó en una prueba de parte del gobierno misma que se aprobó pero ya no fue utilizado en los siguientes partidos.

Leer más: Ella es Sheyla Rojas la modelo que acompaña al jugador del Atlas, Anderson Santamaría en una fiesta

Otros de los equipos que han tenido la oportunidad de jugar con apoyo, son el Puebla, Necaxa y Mazatlán quien es el equipo más beneficiado pues es quien más veces lo ha hecho en la temporada pasado y ahora este actual.