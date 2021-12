Liga MX: Chivas llama a pretemporada a 26 jugadores incluido Uriel Antuna

México.- Luego de que en Chivas los jugadores pasaran las pruebas físicas, el cuerpo técnico ha dado el siguiente paso en la pretemporada de cara al inicio del Clausura 2022. Los pupilos de Marcelo Michel Leaño harán un viaje a Barra de Navidad, Jalisco para tener una concentración de 7 días a partir de este viernes en donde esperan pulir los detalles necesarios para el siguiente torneos y que además todos entren en ritmo luego de un par de semanas de vacaciones tras quedar fuera de la Liga MX.

A través de un comunicado, Chivas anunció que el cuerpo técnico hizo un llamado de 26 jugadores en donde se incluyeron a 2 juveniles quienes entraron en el lugar de Ronaldo Cisneros y Gilberto Sepúlveda quienes no hicieron el viaje luego de dar positivo a Covid-19. Con los elegidos, Leaño espera sacar un buen provecho en los días que durará su pretemporada que va de este 10 de diciembre hasta el 17 del mismo mes. "Marcelo Michel convocó a 26 jugadores, incluidos varios juveniles, 2 de los cuales vivirán su primera Pretemporada con el máximo representativo rojiblanco", se lee.

La lista no presentó ninguna sorpresa, solo las incorporaciones de Gabriel Martínez en la defensa, Alejandro Organista, Sergio Flores, Gilberto Orozco, Pavel Pérez, Eduardo Torres, Sebastián Pérez quienes son los juveniles que se han incorporado al primer equipo con la finalidad de buscar un lugar para debutar en la Liga MX el siguiente torneo, la mayoría ya ha tenido oportunidad de hacer pretemporada con el primer equipo pero no han debutado en Primera División.

Leer más: Liga MX: Chivas y Amaury Vergara lamentan la muerte de Carmen Salinas, fiel seguidora del Rebaño

En otras de las cosas que llamaron la atención es que Alexis Vega y Uriel Antuna tambien están en la pretemporada, apenas ayer Ricardo Peláez habló del futuro de ambos y aseguró que no hay nada cerrado con su permanencia y que ambos pueden salir, especialmente Autuna que es el nombre que más veces se ha repetido en los medios ante una posible moneda de cambio para el equipo y más en momentos claves como este que está por iniciar el torneo.

Convocados para la pretemporada de Chivas | Foto: Captura

Chivas está en busca de una reestructuración, la permanencia de Marcelo Michel Leaño se ha convertido en una apuesta por un proyecto al que la directiva le tiene mucha fe, en la que se incluyen de nuevo a los jugadores de cantera, como principal motivo para generar jugadores, aunque tambien se habló de que se tendrían al menos dos refuerzos que lleguen a ayudar al club, pero sin dar nombres dejando la posibilidad abierta a la posible llegada de Sebastián Córdova a quien no le cerró las puertas.

Por el momento las cosas en el equipo están tranquilas, no hay nombres serios para llegar y menos para salir, lo que hasta el momento ha pasado son solo rumores y hasta que no haya una lista confiable que salga del equipo no se podrá hablar de algo oficial. Por ahora Chivas ya se encuentra de viaje para tener su primera practica fuera de Verde Valle para preparar el torneo.