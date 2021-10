Liga MX: Chivas no convoca a Alexis Vega ante Cruz Azul por decisión del cuerpo técnico

Jalisco.- Marcelo Michel Leaño dio a conocer este viernes la lista de jugadores con la que cuenta para enfrentarse ante Cruz Azul este sábado en el Estadio Akron en donde destaca que Alexis Vega no ha sido considerado pues el cuerpo técnico más el área médica del equipo considera que es mejor darle descanso para que se recupere de su lesión.

A través de su cuenta de Twitter Chivas dio a conocer la lista de 21 futbolistas que intentarán salir el fin de semana para darla una nueva victoria al equipo y mantenerlos con vida en la Liga MX a pocas jornadas de que culmine el torneo en su fase regular y asegurar un lugar en el Repechaje.

"Alexis Vega no fue considerado para este partido, en una decisión conjunta de la Dirección de Ciencias del Deporte y el Cuerpo Técnico, ya que el delantero continuará con su proceso de recuperación, con el objetivo de que esté al 100% en los próximos compromisos", se puede leer.

Leer más: Liga MX Femenil: Tigres hace oficial la renovación de contrato a Belén Cruz

Esta noticia tambien genera controversia entre los aficionados de Chivas luego de que en las últimas horas se revelara que hubo una nueva indisciplina del jugador que habría ocurrido el pasado domingo luego del juego ante Toluca en donde salió a la banca pero no jugó.

Chivas tiene una victoria y un empate en esta semana de jornada doble | Foto: Jam Media

De acuerdo a los reportes que se han dado a conocer, Vega habría tenido una fiesta el domingo por la noche y el día lunes no se presentó entrenar por lo que para el juego del miércoles aunque hizo el viaje a Tijuana no fue considerado, aunque tambien puede ser por el cuidado que le están dando, por ahora esa versión de la fiesta no está confirmada por lo que todo apunta a que solo se trata de una medida para cuidarlo.

Alexis Vega no juega en la Liga MX desde la jornada 12 cuando se enfrentó al Atlas, luego fue llevado a Selección donde se lesionó el tobillo otra vez y desde entonces se ha perdido los juegos de Toluca, Tijuana y ahora Cruz Azul, su calendario le restan Tigres y Mazatlán FC.

Convocados de Chivas vs Cruz Azul

Porteros: Raúl Gudiño, Miguel Jiménez.

Defensas: Jesús Sánchez, Miguel Ponce, Gilberto Sepúlveda, Hiram Mier, Alejandro Mayorga, Antonio Briseño, Carlos Cisneros.

Medios: Sergio Flores, Jesús Molina, Eduardo Torres, Fernando Beltrán, Cristian Calderón, Isaac Brizuela.

Delanteros: Jesús Angulo, Uriel Antuna, Ángel Zaldívar, Ronaldo Cisneros, César Huerta, Oribe Peralta.

Leer más: Liga MX Femenil: Jornada 14 del Apertura 2021 presentará muchas ausencias en diferentes equipos

Chivas se ubica en el lugar 8 de la general con 18 puntos, está dentro de la zona donde los partidos únicos de Repechaje se juegan en como local, pero aspiran poder ocupar mejores puestos. Solo restan 9 puntos en la Liga MX y en donde si se mete en problemas hasta podría quedar eliminado.