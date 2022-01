Liga MX: Chivas podría perder a Jesús Angulo quien es buscado en la MLS

Jalisco.- Uno de los jugadores más caros que adquirió el Rebaño desde hace algunos torneos fue a Jesús Angulo quien llegó del Necaxa y con quien ya había demostrado una gran calidad. Su paso a Chivas fue para potenciar sus habilidades pero a casi dos años de haberlo hecho no ha termino de demostrar su gran nivel y ahora podría estar cerca de dejar al equipo luego de que se revelara que hay un equipo en la MLS que se ha interesado en la situación del nacido en Culiacán, Sinaloa y poder llevarlo.

En las últimas horas ha sonado que Canelo Angulo está en la mira del Orlando City de la MLS y es gracias a que su entrenador es Oscar Pareja, quien en algún tiempo dirigió en la Liga MX y estuvo al mando del jugador en su etapa por Xolos de Tijuana. Es gracias a eso que el mexicano puede ser considerado para ir a reforzar a su equipo, además de que le tiene toda la confianza. Pareja ya habría dado su opinión sobre el jugador al que le abrió las puertas para llegar a su equipo.

Por ahora no hay una oferta oficial de parte del equipo de la MLS y Jesús Angulo está ya disputando la Liga MX con Chivas con quien espera tener una mejor participación en el Clausura 2022. Aún así lo pueden mantener en la mira pero en caso de que si sea considerado para salir tendrían los días contados ya que el mercado de fichajes en México cierra el 1 de febrero solo una semana más para lograr cualquier negociación con el jugador.

Oficialmente Angulo tiene contrato con Chivas hasta el 31 de diciembre de 2023, un año más de jugar en Guadalajara, según Transfermarkt tiene un valor 3 millones de euros, desde su llegada a Chivas ha perdido un poco de valor ya que llegó a costar hasta 4.5 mde en su punto más alto pero el tema de la pandemia y las pocas oportunidades que ha tenido como titular y estrella del equipo le han ido bajando el precio.

Jesús Angulo podría interesar en equipos de la MLS | Foto: Jam Media

Apenas hace unos días Jesús Angulo concedió una entrevista en donde habló de su estancia en Chivas donde se dijo en deuda con la afición pues considera que no ha estado a la altura de las exigencias del equipo y de lo que piden, aunque no solo ha sido él, el equipo se ha visto en un bache futbolístico de años del cual no pueden salir y los hace caer una y otra vez en problema serios como no estar peleando por el título.

Para este Clausura 2022 Marcelo Michel Leaño ha confiado en el canterano de Dorados de Sinaloa, en los 3 partidos del torneo le ha dado la oportunidad de aparecer, 2 juegos entrando de cambio y uno más como titular, han sido 148 minutos de los 270 posibles. Este es su 5to torneo con el Rebaño y es el momento que demuestre su calidad y su futbol que lo llevó de la Liga de Ascenso ha la Liga MX hace ya algunos años.