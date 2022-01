Liga MX: Chivas presenta 3 casos de Covid-19 previo a duelo ante Mazatlán FC

Jalisco.- Nadie está exento, ahora el turno es para las Chivas quienes presentan 3 casos positivos de Covid-19, todos han sido puestos ya en aislamiento y con cuidado médico, pero como ha sucedido en los últimos anuncios de otros equipos no revelan si se tratan solo de jugadores, personal del cuerpo técnico o del staff del equipo. En caso de que sean futbolistas se perderán el partido del próximo domingo ante Mazatlán FC en el debut en la Liga MX.

"La Dirección de Ciencias del Deporte de Chivas informa que previo a su partido de la fecha 1 del Torneo de Clausura 2022, esta semana se han estado realizando pruebas constantes de COVID y, al momento, el equipo registra 3 casos positivos", se lee en el comunicado publicado en las redes sociales. En caso de ser jugadoras podría ser complicado para el equipo que es uno de los más cortos en jugadores ya que no recibieron casi refuerzos desde hace 2 años.

Este brote de Covid-19 dentro de Chivas no generará ningún cambio en el partido, según los estatutos de la Liga MX, equipos que presenten menos de 7 contagios previo a una jornada no podrán reprogramar su partido a una fecha diferente, solo en caso de 10 o más podrán solicitarlo, justo como pasó en el duelo de Santos vs Tigres en donde los felinos tienen 12 casos positivos lo que hizo imposible que se jugara.

Chivas tiene 3 contagios de Covid-19 previo al inicio de la Liga MX | Foto: Captura

El Rebaño no ha sido uno de los equipos que más hayan sido afectado por eso, en torneos pasados tuvieron gasta 5 contagios pero no impidió que se jugará, ahora no será el motivo. Según se han dado algunos comentarios en redes se especula que uno de los contagiados se han Alexis Vega, y otros elementos que durante el entrenamiento del miércoles se presentaron a las acciones con cubrebocas mientras que el resto de compañeros no utilizaron nada.

Chivas este domingo recibirá a Mazatlán FC en el Estadio Akron, esta será la tercera visita que el equipo sinaloense haga a la casa del Rebaño en donde los resultados no han sido para nada favorables. En total serán 5 partidos los que completen con este de la fecha 1. Chivas tiene una seguida de 3 victorias y un empate. El último partido se llevó a cabo en la jornada 17 del Apertura 2021, en donde Chivas ganó el partido 0-1 y con lo que le arrebató a Mazatlán FC la posibilidad de meterse a repechaje por primera vez desde su llegada a la Liga MX.